CDMX, la nueva batalla entre Morena y el Frente rumbo al 2024

El territorio en disputa

El 2024 será año de elecciones en nueve entidades además de la renovación de la presidencia de la República y la Ciudad de México se coloca como uno de los principales territorios en disputa.

La elección de 2021 dejó claro que la competencia entre ambos bloques de partidos está reñida: Morena junto a sus partidos aliados, PT y PVEM, consiguió el 45.05% de los votos por las alcaldías, mientras la alianza PAN, PRI y PRD obtuvo el 46.35% en conjunto.

Javier Rosiles Salas, politólogo y catedrático de Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán, advierte que la Ciudad de México es uno de los pocos territorios donde la oposición tiene posibilidades reales de ganar.

“La certeza de que Morena podrá retener el gobierno no la tenemos en la Ciudad de México, que hasta hace unos años para muchos representó el gran bastión de la izquierda y es desde ahí que le permite desplegarse (a Andrés Manuel López Obrador) hasta ahora gobernar el país”, explica.

El también investigador y columnista de Expansión Política considera que para ambos bloques el riesgo es la división por la disputa de las candidaturas, en especial por la Jefatura de Gobierno.

“Veo una ciudad muy dividida en la que los dos bloques van a estar repartiéndose los votos. Hay que observar la capacidad de los bloques de distribuirse las candidaturas y evitar el mayor número de rupturas posibles”, comenta.

Para Gustavo López-Montiel, profesor en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tec de Monterrey, los liderazgos serán clave para inclinar la balanza en las elecciones.

“Se están disputando una misma posición y tienen fuerza, esta no se debe solo a su popularidad sino a los recursos que traen con ella. Aquí no importa las personas que están en el contexto de un partido sino más bien las personas que articulan las estructuras y que hacen que la gente vaya y vote; no tiene mucho que ver el tamaño de los partidos sino más bien el tamaño de las estructuras que manejan”, comenta el experto.