Crónica | CDMX arropa a Sheinbaum y Monreal mientras encuesta llama a la puerta

A unos kilómetros de ahí...

Este mismo sábado, Ricardo Monreal y sus huestes se apoderaron de la Plaza de las Tres Culturas, en la alcaldía Cuauhtémoc, que algún día encabezó y que este sábado definió como un lugar de “resistencia”.

“Aquí en este lugar se suscitaron grandes batallas. Fue testigo de desastres naturales (sismos de 1985 y 2017)… pero también de indignas masacres (de 1968)", lamentó.

Horas antes de su arribo, se pudo observar a decenas de militantes y simpatizantes llegar al corazón de Tlatelolco a bordo de autobuses, taxis, bicicleta o incluso a pie.

En la Glorieta Cuitláhuac, cercana a la Plaza de Tlatelolco, fueron estacionados camiones y taxis que trasladan a los seguidores del senador Ricardo Monreal, quien esta tarde cerrará sus recorridos por el país en busca de encabezar los comités de Defensa de la 4T. pic.twitter.com/oo8oA0MALE — Expansión Política (@ExpPolitica) August 26, 2023

Tras casi dos horas de espera y entre manifestaciones de apoyo al “Dr. Monreal”, llegó el zacatecano acompañado de su esposa Marichuy y de algunos familiares.

Tres grandes pendones colocados en el emblemático edificio Chihuahua, donde aquel 2 de octubre cientos de estudiantes se dieron cita para escuchar a los líderes del movimiento del 68, dieron la bienvenida al senador con licencia. Su colocación se dio entre los acordes del "Cielito Lindo".

Entre los mensajes de apoyo a Monreal, podía leerse “Monreal, a fuerza está contigo", "la CDMX, con Monreal".

El exlegislador se mostró contento, emocionado, pero sobre todo cómodo, pues regresó a un lugar conocido, a la alcaldía, antes delegación, que en algún momento fue su “casa”, por ello no dejó de agradecer el apoyo y la participación de los ciudadanos, de los comerciantes, de los “charros”, de los niños, de los adultos mayores, de los medios de comunicación y por supuesto, de los habitantes de Tlatelolco que lo arroparon.

Previo a llegada de Monreal a la Plaza de las Tres Culturas, tras más de 72 días de recorrido por el país, sus seguidores afinan las "porras" y se hace el pase de lista. pic.twitter.com/UjTpWLZ4gf — Expansión Política (@ExpPolitica) August 26, 2023

“Hemos actuado con dignidad y con decoro. Somos miles en todo el país y vengo a agradecerles personalmente su acompañamiento”, enfatizó.

En su discurso, luego de 70 días de encabezar diversas asambleas informativas por todo el país, se quejó por enésima ocasión de haber enfrentado una contienda desigual, “inclinada” hacia alguna de las llamadas “corcholatas”.

Dijo que recorrió los 32 estados, más de 50 municipios y visitó las 16 alcaldías de la Ciudad de México, “y esta Ciudad de México se puso de pie y está lista para continuar”.

Además, aseguró que pudo palpar el sentir, las demandas y angustias de la población en materia de seguridad, salud y educación.

“Algo que he sentido y no lo quiero callar, es el problema de la inseguridad”, lanzó.

Monreal aseguró que dejará los reflectores unos días, mientras se lleva a cabo la encuesta. (Foto: Guadalupe Vallejo)

“¡Vamos con todo, menos con miedo!”, enfatizó de cara a la encuesta interna de Morena, se comprometió a actuar con responsabilidad y con seriedad, pero también a defender con pasión sus razones y causas.

“No vamos a quebrantar los principios y los valores en que me he formado. Soy un hombre serio, no soy hombre de ocurrencias, que pronuncie ligerezas o que pronuncie arrebatos. No soy tampoco un hombre de arrebatos”, recalcó.

El senador con licencia deseó que la unidad prevalezca por encima de todo, pues dijo: “me preocupa la división, la deserción o la ruptura. No nos podemos dar ese lujo en momentos clave de la República”.

En tal sentido, llamó a cerrar filas con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con el movimiento de transformación para consolidar el proceso de transición política, pues indicó que México no puede retroceder.

“El poder conservador, el conservadurismo en México es fuerte y poderoso y nosotros no podemos sucumbir ni tampoco dividirnos. Por eso hago un llamado a que todos estemos unidos, cohesionados frente a este proceso interno (de Morena). Hago un llamado a la unidad, los intereses personales deben quedar subordinados al interés general”, remarcó entre gritos de apoyo a sus propuestas.