La CDMX abre nuevo centro de salud en la Central de Abasto de Iztapalapa

“Aquí puede acudir mucha gente que no tiene seguridad social formal, no tiene IMSS, no tiene ISSSTE, no tiene ISSFAM, no tiene ninguno de esos institutos. Aquí, a través de este Centro de Salud, cualquier persona puede ser atendida, cualquier persona de la comunidad y cualquier persona de la población flotante, cualquier consumidor, es decir, está abierto, es de puertas abiertas", detalló.

Inauguramos el Centro de Salud de la Central de Abasto, brindará servicios gratuitos y universales a todas las personas visitantes, carretilleros, recolectores, bodegueros y comerciantes. pic.twitter.com/m9JXBM0uvH — Martí Batres (@martibatres) July 19, 2023

Dijo que el centro de salud de la Central de Abasto cuenta con cuatro consultorios: dos de atención médica general y uno de psicología y salud mental, así como una farmacia, áreas de desechos tóxicos, toma de muestras, inmunización y archivo,

“Es muy importante la inauguración que se hace hoy, inauguramos un Centro de Salud, es el primer Centro de Salud formal aquí en la Central de Abasto, en un mercado mayorista como este; y es un Centro de Salud que es gratuito y universal, son dos principios muy importantes”, explicó.

Batres resaltó que junto con el gobierno de México ya se avanza en la federalización del sistema de salud no solo de la capital, sino de todas las entidades de la república.