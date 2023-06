“No hay método claro para nombramiento de Batres”, dice el PAN-CDMX

En rueda de prensa, el legislador dijo que si bien la Junta de Coordinación Política (Jucopo) aprobó convocar a sesión extraordinaria para este viernes 16 de junio para desahogar el oficio enviado por Claudia Sheinbaum para separarse de su cargo de forma definitiva, el artículo 35 de la Constitución de la Ciudad de México sólo contempla la instalación de una junta electoral.

Agregó que anteriormente los jefes de gobierno enviaban su propuesta de quién debería quedar al mando de la Ciudad, pero ahora con la nueva constitución es facultad del legislativo nombrar al jefe de gobierno.

Resaltó que aunque la jefa de gobierno haya sugerido a Martí Batres, ni la jucopo, ni la Mesa Directiva tienen un método de elección para el sustituto de Sheinbaum.

“Está convocado un periodo extraordinario y la instalación del Colegio Electoral sin un nombre, el documento no tiene un nombre y el Congreso no tiene instrumentos políticos que digan cómo se procesa el nombre de una persona (Martí Batres) que está en la opinión pública, pero que legalmente ya no puede promover el gobierno”, explicó.

Dijo que los legisladores llegarán al pleno sin herramientas claras para discutir quién asumirá la jefatura de gobierno.

Explicó que hasta el mediodía de este jueves 15 de junio, la coordinadora de Morena no se ha acercado a las fracciones parlamentarias para llegar a acuerdos sobre el nombramiento de Batres como jefe de gobierno.

“Exhorto a Sheinbaum y a su partido (Morena) a que se pongan a hacer política y entiendan que no basta con ser mayoría”, expuso.

De acuerdo con el orden del día de la sesión extraordinaria de este 16 de junio, los diputados del Congreso de la Ciudad de México darán lectura al oficio enviado por Claudia Sheinbaum donde notificará su separación del cargo.

Alrededor de las 10 de la mañana los diputados probarán dicha solicitud y posteriormente instalarán el Colegio Electoral y por la tarde, una vez que lleguen a acuerdos, se espera que este mismo 16 de junio, el nuevo jefe de gobierno tome posesión del cargo.