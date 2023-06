“Llegamos desde la una de Atizapán de Zaragoza, aquí estamos y de aquí no nos movemos, hasta las 10-11 que terminen”, cuentan Isabel Guerrero y Alfonso Tovar, bien preparados con banquitos plegables, sombrillas para el sol y la lluvia, “los tiempos están locos”.

Los recuerdos

Los recuerdos al escuchar la música de LFC son como sueños, como canta Vicentico en “Los Condenaditos”; “¿dónde está escondido ese recuerdo tan temido?, ¿qué parte de los cuerpos guarda todo escondido? (…) Son todos tus amigos, Todos tus recuerdos olvidados”…

“Empecé a escuchar a los Cadillacs hace 30 años, cuando tenía 17, quiero escuchar Satánico Dr. Cadillac, No me sentaría en tu mesa, el Aguijón, Siguiendo la Luna, Vasos Vacíos. Me gustan sus temáticas aplican a cualquier país de Latinoamérica, tienen una que se llaman Desaparecidos, y aplica, o Quinto Centenario, que habla de la Conquista: no hay nada que festejar”, cuenta Gabriela Hernández de 47 años.

Cuando Gabriela escucha a Los Cadillacs se acuerda de sus hermanos; “cuando nos enteramos fue ver cómo organizarnos, tenemos que estar, y aquí estamos yo y mis hermanos: Mariano, de 35 años, y Daniel, de 45", cuenta. Juntos llegaron desde Cuautitlán Izcalli y la Cuauhtémoc a las 2:30 pm para agarrar buen lugar, cerca de las vallas del corral para prensa.

E: ¿Qué opinan de que dicen que es un concierto para chavorrucos?

“Totalmente, hace rato estaban gritando; ‘el que no brinque es ruco’, y nadie brincó, ya estamos en la edad de que ya pueden pensar lo que quieran. Yo ya traigo mi pomada para las articulaciones puesta, llegamos comiditos, dispuestos a todo, traemos nuestro suero, bloqueador”, cuentan los tres hermanos entre risas.