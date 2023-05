Cuevas comparece en Congreso de CDMX: presume logros de su gobierno

Reproches entre alincistas

Aunque el grupo parlamentario de Morena, PT y PVEM cuestionó a la alcaldesa por algunas de sus políticas en materia de seguridad, espacios culturales, transparencia y manejo de recursos, Sandra Cuevas dedicó unos minutos a aclarar los respectivos temas.

Sin embargo, fue entre integrantes de la Alianza Va por la CDMX que se registraron algunos roces, por lo que Cuevas tuvo que intervenir.

El primero de ellos fue por parte de la panista Ana Villagran, quien dijo ser habitante de la demarcación y haber trabajado en territorio, contrario a su compañero de partido Anibal Cañez.

“Yo no soy cuota de un líder externo y yo no llegué a vivir a Cuauhtémoc hace poco, a mí nadie me cuenta lo que está pasando en nuestra demarcación”, afirmó.

En respuesta, el bajacaliforniano Anibal Cañez, quien también es diputado por Cuauhtémoc, pidió a la legisladora no ventilar asuntos internos del PAN durante la comparecencia de Sandra Cuevas.

“Me llama la atención la pequeñez del argumento de la diputada (Ana) Villagrán que vino a sacar sus frustraciones y presiones políticas, pero aquí no venimos a platicar de eso”, indicó.

La alcaldesa Sandra Cuevas tuvo que intervenir en este tema y pidió a ambos legisladores no proyectar división entre los integrantes de la alianza Va por la CDMX.