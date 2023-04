Gobierno de la CDMX denunciará a Sonora Grill por discriminación y falsificación

De las 52 constancias de un curso de capacitación en línea impartido por el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED), 22 fueron presentadas pese a tener calificación reprobatoria y cinco eran falsas (incluían una firma apócrifa de la titular de COPRED).

“Los dueños de estos establecimientos no solamente no reconocen lo que COPRED investigó y dictamina que hay discriminación por racismo, no solamente no lo reconoce sino que simula hacer exámenes y, peor aún, falsifica exámenes. Eso es penal, las dos cosas, tanto la discriminación como el fraude y lo vamos a llevar a nivel penal”, advirtió la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en conferencia de prensa.

COPRED abrió una investigación en agosto de 2022, luego de un tweet publicado en la cuenta @TerrorRestMX, donde se denunció que la sucursal Sonora Prime Grill Masaryk acomoda a los clientes según su color de piel y rasgos físicos.

Nos llega el reporte de que en Sonora Prime Grill Masaryk de @SonoraGGroup dividen a clientes dependiendo de su aspecto físico y color de piel.



Lo bueno es acá somos quienes dividimos... pic.twitter.com/j8OEb0MZDA — Terror Restaurantes MX (@TerrorRestMX) July 31, 2022

Geraldina González de la Vega, titular de COPRED, dio a conocer la resolución jurídica a partir de la investigación realizada por el consejo, donde se concluyó que “existen prácticas generalizadas de segregación y discriminación racista por parte de Sonora Grill Group”.