Doble hoy no circula por contingencia: ¿a qué hora empieza y a qué hora termina?

¿Cómo saber si hay doble Hoy no circula?

De acuerdo con la guía de la CaMe del Programa Hoy No Circula que aplica en la Zona Metropolitana del Valle de México para este 2023 , cuando se activen las distintas fases de la contingencia ambiental, será este organismo que determine si se activa o no el doble hoy no circula y dependiendo del día de la activación.

En este caso, al activarse la fase 1:

Dejan de circular 100% de los automotores administrativos de gobiernos locales, municipales, alcaldías y federales.

Dejan de circular el 20% de los hologramas “00”, “0” de acuerdo a la terminación de su placa, nones o pares de holograma “1” y el 100% de los hologramas “2”.

Cuál es su horario

La medida se aplica de las 05:00 a las 22:00 horas, al igual que el programa que se establece de lunes a sábado.