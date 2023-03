El gobierno de la CDMX analiza no hacer simulacro de sismo el 19 de septiembre

“Todavía no hay acuerdo, hay argumentos en uno y en otro sentido, por una parte que quien no se haya enterado, no vaya a vivir una sensación de pánico y de angustia, pero hay quien se dedica a la protección civil que dicen que es importante que siga el sonido de la alerta como si fuera un sismo tal cual”, explicó.

Dijo que tanto la propuesta de cambio de día del simulacro del 19 de septiembre y del sonido de la alerta sísmica durante los ejercicios, estará a consideración de las autoridades federales.

Participa el próximo 19 de abril en el Simulacro por Sismo 2023.



Ciudad de México, 11:00 horas.



Registra tu inmueble en ⬇️⬇️⬇️:https://t.co/CblPpRoxAm#1erSimulacroNacional2023 #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/gT8ZNcwQJJ — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 10, 2023

Asimismo, la mandataria local confirmó la participación de la Ciudad de México en la convocatoria de la Coordinación Nacional de Protección Civil para llevar a cabo un macro simulacro el próximo 19 de abril.