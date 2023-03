La alcaldesa Sandra Cuevas explicó que tomó la decisión de ya no permitir la instalación de un sonidero en el Kiosko Morisco debido a que los involucrados rechazaron bajar el volumen.

“Hace un par de semanas tomé la decisión de pedirle al sonidero que disminuyera el volumen, a lo que respondió que no lo iba a hacer. Por esa razón tomé una segunda decisión que fue retirarlo de la Alameda Santa María la Ribera”, explicó la alcaldesa a representantes de medios de comunicación.

Sandra Cuevas también argumentó que estos problemas comenzaron desde hace aproximadamente cuatro meses cuando llegaron aproximadamente 20 personas al Kiosko Morisco a bailar con música a alto volumen, “además de ingerir bebidas alcohólicas”, lo que molesta a los vecinos, por lo que se impidió su instalación.

“Tenemos más de cuatro meses invitando al sonidero a que bajara la música, se escuchaba muy fuerte, ya había muchas quejas de vecinas y vecinos. Le hicimos la invitación muchas veces, por favor, se les dijo que no pueden tomar alcohol, no pueden robarse la luz, no pueden tener el sonido así de alto porque lastima los oídos de la gente”, explicó.

Lo anterior atrajo una diversidad de críticas por parte de asistentes a este tipo de eventos de baile que se llevaba a cabo cada semana. Ya se anunció el próximo evento sonidero en la alcaldía, lo cual atrajo críticas en redes sociales.

¿Cuándo y quienes estarán en el evento sonidero?

Se llevará a cabo el sábado 4 de marzo en la explanada de la alcaldía Cuauhtémoc, a las 18:00 horas, y entre los sonideros que participarán se encuentran:

Sonorámico

Siboney

La Changa

Super Dengue

Excelencia, entre otros.