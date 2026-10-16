Decreto de pantallazos: Noventa días de evidencia, cero cadena de custodia

Pero en seguridad pública las buenas intenciones no son política; son apenas el epígrafe.

Primero, lo jurídico, porque aquí empieza el problema.

Es un decreto del Ejecutivo, no una ley del Congreso. El Ejecutivo puede reglamentar leyes; no puede, por sí solo, inventar restricciones a la expresión, crear cargas generales a empresas privadas ni fabricar un régimen sancionador.

El decreto cita la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, pero citar una norma no prueba que cada obligación quepa dentro de ella. Y el artículo 7 constitucional prohíbe la censura previa.

Un decreto que ordena retirar de inmediato cuentas y contenidos camina sobre ese filo.





Una lista de prohibiciones sin definiciones

El artículo 3 prohíbe que los menores accedan a contenido que «genere o promueva» acoso, discursos de odio, extremismo violento, apología del delito, suicidio, autolesiones y trastornos alimenticios, entre otros.

¿Quién decide qué «promueve»?

La plataforma, sin criterios públicos que la limiten. Una nota periodística sobre reclutamiento criminal, una campaña de prevención del suicidio o un testimonio de recuperación pueden ser borrados por exceso de celo.

Lo sabe cualquiera que haya trabajado prevención: el adolescente en crisis que busca ayuda en una comunidad de apoyo no necesita un muro; necesita una puerta.

Un algoritmo que apaga todo lo que mencione la palabra «suicidio» aísla a quien más requiere ser escuchado.

La verificación de edad: ¿proteger o fichar?

El artículo 4 exige verificar la edad y declara insuficiente la simple autodeclaración. Perfecto. Pero no dice cómo. ¿Credencial oficial? ¿Biometría? ¿Un tercero privado? ¿Cuánto tiempo se guardan esos datos? ¿Qué hace un niño sin documentos ni teléfono compatible?