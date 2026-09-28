La inversión ya es un problema estructural

Efectivamente, los problemas de aranceles y revisión del TMEC con EUA son un factor importante para la parálisis de inversión. La incertidumbre sobre nuestra relación económica más importante hace pensar doble a muchos inversionistas.

Sin embargo, el otro gran factor de incertidumbre es la serie de políticas públicas, en muy diversos ámbitos, que desde AMLO han deteriorado el ambiente de inversiones en México, así como nuestro entorno económico.

Este factor, en la coyuntura actual, se vuelve aún más importante que el externo. En la medida que en México se perciba un entorno poco favorable para la operación de las empresas ya establecidas, la inversión no puede crecer, pues se junta con la incertidumbre comercial.

Pero más que tratar de arreglar las causas de fondo atribuibles a México, pareciéramos mirar hacia otro lado. Nos enfocamos en festinar “datos históricos” de inversión extranjera poco creíbles, con metodología de medición dudosa.

Datos que simplemente no se reflejan en plantas nuevas, ni en incremento del empleo, ni en un aumento del índice de actividad económica, ni en un aumento en la capacidad instalada de las principales industrias.

Pareciera que se contabiliza cualquier mención, por casual o informal que sea, de una posible inversión. Pero nunca se hace un ajuste para ver si las supuestas inversiones se ejercieron.

Más allá, por supuesto, de la discusión eterna sobre cuánto de la inversión extranjera corresponde a nuevas inversiones (absoluta minoría), cuánto es de reinversiones (baja productividad) y cuánto es cuentas entre compañías.

En la entrega anterior mencionábamos las limitaciones de origen del Plan México como única estrategia del gobierno para la reactivación económica. Una causa principal es la disociación entre sus objetivos etéreos y las acciones para alcanzarlos.

Plan México se puso el objetivo de llevar la inversión a 25% del PIB en 2026, y a 28% en 2030. Con los números actualizados al segundo semestre de 2026, podemos ver que no sólo no lograremos el objetivo de este año, sino que estamos lejos de llegar al de 2030. La inversión no se está dando.

Y si se ve el Paquete Económico 2027 presentado por Hacienda, bajaron el nivel de inversión pública total en 12%. Si bien la inversión privada siempre es mucho mayor, la pública es determinante para detonarla.