De impartición a importación de justicia

Hoy, la justicia clama y reclama por tribunales producto de racionales, técnicos y objetivos procesos de selección, así como el ser provista por profesionales probados y capaces. La tómbola vicia el proceso, haciendo surgir un poder judicial espurio. Al partido en el poder le acomodó la ley del más fuerte, cuando los crédulos mexicanos aceptaron un resultado electoral producto de todo aquello que vulnera y vicia una elección, pero ahora, se duele y queja, cuando uno más fuerte lo trata como él trata a los justiciables en México.

En su primera elección, Trump, se diga lo que se diga, fue el primer sorprendido del triunfo, y por eso, no tenía una posición clara y fija en los múltiples temas de la agenda binacional, por lo que, lo único que pidió, fue que se le cambiara el nombre, dado que no acepta a México como parte de Norteamérica. Lo demás, lo hizo como quiso, apegado, o no, al texto del tratado. De forma que la inocua capa de eficiencia de los “negociadores” del T-MEC, no es sino una vana y accidental consecuencia de que aún no había sido adoptado un modelo comercial proteccionista. Lo peor que se podría hacer hoy, es consultar a quien tienen, en ese tinglado, su única experiencia.

Mas aún, la columna vertebral de lo que está por ser negociado será un nuevo apartado, que podría denominarse Justicia y Estado de Derecho. En la negociación veremos como se debaten mecanismos para asegurar la prevalencia de principios generalmente aceptados, como esenciales, en lo jurídico, destacando la objetividad, neutralidad e imparcialidad de órganos jurisdiccionales. El poderoso vecino tiene como objetivo establecer un estándar de protección a sus ciudadanos, y a las inversiones de éstos, incluidas, por supuesto, las hechas por conducto de empresas. Pero, al hacerlo, ineludiblemente va a establecer un referente, respecto de los justiciables mexicanos.

De lograrse una negociación en la que se vele y protejan a cabalidad los derechos fundamentales de los estadunidenses, incluidos, de manera destacada, el de acceso efectivo a la justicia, así como el de respeto a las formalidades de procedimiento, confiándose éstos a órganos independientes de la autoridad administrativa, el remedo de esquema constitucional producido por la peor legislatura de la historia quedará al desnudo, siendo insostenible en el medio plazo.

Es importante recordar que, dando pasos atrás, en nuestro país se ha subordinado el derecho convencional al impresentable modelo morenista, incluyendo el denominado ius cogens. Incluso, el apartado dogmático de la constitución fue deformado para, sarcásticamente, incorporar los medios y mecanismos de persecución y amago oficial, retrocediendo siglos en lo jurídico. Debe recordarse que, como quedó claro con el juicio a García Luna y la detención de Ismael Zambada, que los órganos de autoridad en los Estados Unidos de América no son las blandengues, vanas, ridículas y manipulables instancias decorativas del entorno internacional, como lo es la CIDH.

Entre más alta quede la vara de protección jurisdiccional en el nuevo tratado, más baja, despreciable y condenable se verá la que han impuesto atrabiliariamente los recién llegados a los justiciables mexicanos. La justicia así nos vendrá de fuera, será el más preciado de los bienes importados. La negociación por venir rebasa, por mucho, el ámbito comercial.

Nota del editor: Gabriel Reyes es exprocurador fiscal de la Federación. Fue prosecretario de la Junta de Gobierno de Banxico y de la Comisión de Cambios, y miembro de las juntas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

