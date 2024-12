Opidemia | 'Populicracia' mexicana

Hay dos desafíos para las populicracias: la fatiga de la ciudadanía frente a la polarización en el discurso que las sostiene y la sucesión del líder carismático (aquí sigo a Casullo cuando habla de estos dos aspectos para el caso de regímenes populistas).

En lo que corresponde a la sucesión, en México se construye un modelo populicrático exitoso, en lo que constituye el primer caso en América Latina en el que el reemplazo del líder carismático y populista no termina en una ruptura y no pone en riesgo la gobernabilidad, como ocurrió clara y destacadamente en los casos de Bolivia (Evo Morales versus Luis Arce) y Ecuador (Rafael Correa versus Lenin Moreno). Siendo la excepción Venezuela, en donde no hubo posibilidades de conflicto en el proceso sucesorio dada la desaparición física –y no sólo alejamiento de la vida pública como en el caso mexicano-- de Hugo Chávez.

A dos meses del nuevo gobierno federal es imprescindible establecer cuál es el rumbo que sigue el país en lo que corresponde al manejo de las instituciones del Estado. Hay una fuerte bruma por contrariedades que tienen que ver con la inseguridad, las amenazas del próximo presidente de Estados Unidos y una inestabilidad normativa-institucional propiciada por una serie de reformas que tendrán que ponerse en marcha.

Habrá que ver si las condiciones que se están generando nos llevarán más a una versión autoritaria o democrática del ejercicio del gobierno en medio de un discurso ideológico en el que privan más las posturas populistas que liberales.

