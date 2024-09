El 1 de septiembre de 2024, en el que fue su último informe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador proclamó con pompa y circunstancia que el sistema de Salud Pública mexicano, en su versión del IMSS Bienestar, “ya es el más eficaz en el mundo (…) ya es mejor que el de Dinamarca”. No contento con ello, al día siguiente admitió que había mentido. Su justificación fue tan alarmante como la mentira misma: "No, no, no, no. (Fue) para hacerlos enojar, como se le llama en el periodismo, para que hubiera miga, para que tuvieran algo que decir".

La manipulación no solo se queda en la narrativa del sistema de salud, sino que también alcanzó la burlesca votación a mano alzada sobre la reforma al Poder Judicial que organizó en pleno Zócalo. ¿La razón? Darles a los medios "la nota".