ColumnaInvitada | México y EU. La oportunidad de cada 12 años

Tampoco pretendamos que alguno de los dos países pueda hacer frente por sí solo a los retos mundiales de hoy. Sin la cooperación entre México y EU, y otros países de la región, no tenemos ninguna posibilidad de ganar la lucha contra el autoritarismo. Las modificaciones geopolíticas han llegado para quedarse y la relocalización no es una tendencia, sino un cambio estructural y permanente. Una amenaza existencial aún mayor a la que nos enfrentamos a escala regional y mundial es el cambio climático. Los efectos y la devastación de la sequía, las inundaciones y el aumento del nivel del mar no tienen fronteras ni puntos de control. El calentamiento global nos afecta a todos, y sólo juntos podremos alterar el rumbo que llevamos y salvar esta buena Tierra para las generaciones venideras.

No vamos a cambiar fundamentalmente 200 años de una compleja historia bilateral compartida lamentándonos y atacándonos unos a otros, pero si juntos logramos un cambio, haremos maravillas para el futuro de la región. Nadie sabe con certeza quién será el próximo presidente de ninguno de los dos países, pero lo que sí sabemos es que tenemos una oportunidad para, en lugar de un reseteo, asegurar una economía mutuamente ventajosa y próspera.

No esperemos otros 12 años a tener la oportunidad de cambiar nuestra conversación como vecinos sino, por el contrario, trabajemos juntos ahora para construir un futuro común para todos nosotros. La verdadera cuestión no es si podemos hacerlo, sino con qué rapidez podemos ponernos de acuerdo para, por fin, actuar como buenos y eficientes vecinos en beneficio mutuo.

Nota del editor: Ivan Zapien es analista político y socio de la firma Hogan Lovells en Washington, D.C., y ha sido asesor de congresistas de EU. Síguelo en LinkedIn y/o en Twitter . Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.