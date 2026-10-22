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Modalidad 40 se acotó por fraudes con afectaciones de miles de millones para el IMSS, dice Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que, tras analizar los esquemas para obtener pensiones elevadas, se decidió regularlos.
jue 22 octubre 2026 11:23 AM
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La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la Modalidad 40 permitía pensiones altas a través de esquemas fraudulentos, por ello se modificó. (Foto: Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) decidió regular la Modalidad 40 tras detectar esquemas fraudulentos que permitían obtener pensiones superiores a las que correspondían a los trabajadores, con un impacto económico de miles de millones de pesos.

"Encontramos fraudes relacionados con las pensiones, con el acceso a las pensiones, las pensiones altas. Entonces, por eso se decidió regular la modalidad, que es a través de la cual se hacían estos esquemas fraudulentos para poder tener una pensión que no le correspondía al trabajador y que se podía prestar a un fraude", explicó.

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El IMSS publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo de su Consejo Técnico para modificar los criterios de cotización y los procedimientos de incorporación a la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, conocida como Modalidad 40.

Las personas que ya están inscritas en esta modalidad podrán continuar bajo las condiciones actuales. Entre los puntos centrales del acuerdo se establece que los trabajadores por cuenta propia pueden cotizar ante el IMSS, pero “no podrán combinarlo con la modalidad 40”.

Eduardo Alcaraz, titular de la Unidad de Incorporación al Seguro Social, explicó que la medida busca “evitar prácticas de simulación y garantizar que el mecanismo se use correctamente, a fin de proteger los derechos pensionarios de los trabajadores”.


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Sheinbaum detalló que la decisión de modificar la Modalidad 40 se tomó después de una investigación sobre los mecanismos utilizados para obtener pensiones con montos superiores a los que corresponden legalmente.

"A partir de ahí se tomó la decisión, de un análisis muy grande que se hizo en un equipo de trabajo en el gobierno, de que era mejor regular esta modalidad para que haya suficientes recursos para las pensiones reales y que no se generen fraudes asociados a esta modalidad", indicó.

La mandataria adelantó que personal del IMSS acudirá a una de sus conferencias matutinas para explicar los alcances de la Modalidad 40 y los cambios derivados de las modificaciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

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Sheinbaum también señaló que existen casos de pensiones elevadas que se habrían obtenido mediante esquemas fraudulentos. Aunque no presentó una estimación precisa del impacto de estas prácticas en las finanzas públicas, afirmó que el daño económico es considerable.

"Estamos hablando de cientos de miles de millones de pesos", apuntó.

Celebra aumento salarial de 8% para trabajadores del IMSS

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó el incremento salarial de 8% acordado para los trabajadores del IMSS, al señalar que es similar al otorgado el año pasado.

“Se llega a un aumento salarial de 4% al tabulador y 4% adicional, 8% que es similar al que se dio en 2025, que es el aumento más grande que se había dado”, comentó.

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Pese al acuerdo, trabajadores del IMSS mantienen sus movilizaciones y exigen la renuncia del dirigente sindical Rafael Olivos.

Sheinbaum subrayó que la propuesta salarial fue aceptada por el sindicato y aseguró que, como resultado, este miércoles se registró una menor participación de trabajadores en las movilizaciones en distintas partes del país.

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