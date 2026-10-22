El IMSS publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo de su Consejo Técnico para modificar los criterios de cotización y los procedimientos de incorporación a la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, conocida como Modalidad 40.

Las personas que ya están inscritas en esta modalidad podrán continuar bajo las condiciones actuales. Entre los puntos centrales del acuerdo se establece que los trabajadores por cuenta propia pueden cotizar ante el IMSS, pero “no podrán combinarlo con la modalidad 40”.

Eduardo Alcaraz, titular de la Unidad de Incorporación al Seguro Social, explicó que la medida busca “evitar prácticas de simulación y garantizar que el mecanismo se use correctamente, a fin de proteger los derechos pensionarios de los trabajadores”.

#Modalidad40 no desaparece. 💚 Quienes ya están inscritos conservarán sus semanas cotizadas, aportaciones y condiciones de incorporación. Para nuevas inscripciones, se actualizan las reglas para fortalecer la transparencia y proteger los derechos pensionarios. pic.twitter.com/bguZYk7klH — IMSS  (@Tu_IMSS) October 21, 2026







Sheinbaum detalló que la decisión de modificar la Modalidad 40 se tomó después de una investigación sobre los mecanismos utilizados para obtener pensiones con montos superiores a los que corresponden legalmente.

"A partir de ahí se tomó la decisión, de un análisis muy grande que se hizo en un equipo de trabajo en el gobierno, de que era mejor regular esta modalidad para que haya suficientes recursos para las pensiones reales y que no se generen fraudes asociados a esta modalidad", indicó.

La mandataria adelantó que personal del IMSS acudirá a una de sus conferencias matutinas para explicar los alcances de la Modalidad 40 y los cambios derivados de las modificaciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación.