Salud reporta más 4,000 casos de sarampión; 95% se registra en Chihuahua

El secretario de Salud, David Kershenobich, informó que se tienen 4,353 casos confirmados de sarampión, de los que el 95% se registran en Chihuahua, y convocó a los mexicanos de hasta 49 años a vacunarse.
“En este momento tenemos 4,353 casos confirmados de sarampión, ha habido 17 fallecimientos y sin embargo más del 95% de los casos están concentrados en el estado de Chihuahua. Hemos establecido cercos tratando de que no se disemine y tratar, la única manera de poderlo controlar tiene que ver con vacunación”, explicó.