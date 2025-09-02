Salud reporta más 4,000 casos de sarampión; 95% se registra en Chihuahua

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario convocó a los mexicanos a vacunarse en contra del sarampión y comentó que la meta es superar 90% de personas vacunadas.

“La vacunación es un acto de amor, es un acto de protección. Las vacunas son gratuitas, son seguras y salvan millones de vidas y es necesario proteger a los hijos, a la familia y a la comunidad. Necesitamos entonces ese contagio social de que la gente se vacune. La cobertura de vacunación en México con un esquema completo está en 81.1%, necesitamos llegar al 95% de gente vacunada”, destacó.

Kershenobich explicó que el sector salud implementa un esquema de recuperación en la aplicación de vacunas, pues recordó que durante la pandemia de covid se dejó de vacunar a niños y niñas.