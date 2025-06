Sheinbaum: a Morena, PT y PVEM no les fue mal, gobernarán más población

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que a la coalición Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT) les haya ido mal en la elección del 1 de junio, pues aseveró que gobernarán más municipios y más población.

“Así que digan ¡qué mal le fue a la coalición Morena, Verde, PT en Durango y Veracruz! pues no verdad, se gobierna más población. Entonces toda esta cosa, hasta el Wall Street Journal, de que qué mal le había ido a la coalición, pues no, no le fue mal”, afirmó.