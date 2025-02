Sheinbaum: el despliegue de la GN en la frontera no dejará sin seguridad al país

La presidenta consideró que la presencia de elementos de la Guardia Nacional no solo tiene como propósito ayudar a Estados Unidos a evitar la llegada de fentanilo, sino también para que México fortalezca la seguridad en la frontera.

“Nosotros también tenemos una ventaja de los 10,000 elementos que van a estar en la frontera, porque no solamente es el acuerdo en términos de que disminuye el tráfico de fentanilo por la frontera de nuestro país, sino la seguridad en la frontera norte, en Sonora, en Chihuahua, en Coahuila, en Nuevo León y en Tamaulipas. Entonces los efectivos no solamente tienen el objetivo de estar vigilando las aduanas para que no pase fentanilo, sino que también pues nos van a ayudar a fortalecer la seguridad” destacó.

Sobre la propuesta de que Estados Unidos combata el tráfico de armas, la presidenta explicó que el compromiso es investigar cómo ingresan armas de alto poder a territorio mexicano.

“¿Cómo es posible que en México haya lanzagranadas? Tiene que haber una investigación colaboración para que disminuya el tráfico de armas y nosotros colaborar para que disminuya el tráfico de drogas”, indicó.