Sheinbaum no asistirá a investidura de Trump

Sheinbaum minimizó que el político republicano no la haya invitado a la ceremonia, al afirmar que "no pasa nada y que "no hay problema".

-¿Ya la invitó Trump a la investidura?, le preguntó Grupo Expansión.

"No, pero no pasa nada, pues... no pasa nada, estará ahí el Embajador de México en Estados Unidos, no hay problema", expresó al término de la conferencia, sin hacer más comentarios al respecto.

La no invitación a Sheinbaum se da en medio de amanezas de Trump hacia México, como la deportación masiva de migrantes y la imposición de aranceles.

En otro tema, Sheinbaum nuevamente resaltó el aporte de los connacionales a Estados Unidos, por ejemplo, en materia económica.

"Hay una aportación de las y los mexicanos a Estados Unidos muy grande, por eso nuestro reconocimiento, por lo que hacen para México, la solidaridad con sus familias, la fraternidad (...), que son estas remesas y el apoyo a nuestro pais, pero aportan más a la economía de EU", expresó.

Para muestra, ejemplificó Sheinbaum, 7 de cada 10 trabajadores del campo en Estados Unidos son mexicanos o de origen mexicano.

"Esta idea de que los migrantes son (delincuentes) no estamos de acuerdo", recalcó Sheinbaum.