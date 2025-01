Gobierno de Sheinbaum enviará a representante a toma de posesión de Maduro

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que acudirá un representante de su gobierno a la toma de protesta de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela y adelantó que con esa nación mantendrá una relación de respeto, apegada al principio de política exterior de autodeterminación de los pueblos.

“Con todos los gobiernos del mundo (la postura es) la autodeterminación de los pueblos. En el caso de Venezuela, irá un representante a la toma de protesta, pero no vemos por qué no deba ser así y le corresponde a las y los venezolanos, no a México, definir”, dijo este lunes en su conferencia de prensa.