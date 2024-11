Sheinbaum se reúne con el Episcopado Mexicano por segunda ocasión

Agradezco a la Conferencia del Episcopado Mexicano la invitación para dialogar sobre la construcción de la paz y el desarrollo del país entre todos los sectores. pic.twitter.com/TXCeYunUvE — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 13, 2024

La reunión de este 13 de noviembre es la segunda de Sheinbaum con la cúpula religiosa. En marzo pasado, como candidata presidencial acudió a firmar el Compromiso Nacional por la Paz, al cual le realizó un agregado debido a que no coincidía con parte del diagnostico presentado por los religiosos.

“He leído con mucha atención el texto emanado del 'Diálogo Nacional por la Paz', sus siete capítulos y sus 132 propuestas. Me congratula saber que tenemos coincidencias, sobre todo la de superar la visión punitiva de autoritarismos y decretos de guerra y avanzar a una visión de construcción de la paz atendiendo las causas. Sin embargo, por honestidad y congruencia he firmado el documento con la siguiente leyenda: ¡firmo el documento en el entendido que hay una visión conjunta de construcción de la paz. Sin embargo, hay diversas afirmaciones y propuestas en las que no coincido'”, planteó la entonces candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”.

El encuentro entre la presidenta y religiosos se da luego de que la Iglesia ha alzado la voz en contra del clima de violencia y tras el asesinato del sacerdote Marcelo Pérez, en Chiapas.

A través del semanario Desde la Fe y en voz de obispos, la Iglesia ha pedido paz al nuevo gobierno: “Nunca más el dominio del crimen organizado ni de la delincuencia en general”, “Alto total a la violencia”, “Queremos paz”.

Esta semana, la Conferencia anunció su nueva estructura directiva que estará presidida por el monseñor Ramón Castro Castro para el periodo 2024-2027.