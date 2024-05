Sin mañanera y sin giras: 72 horas sin AMLO por veda electoral

“De una vez aprovecho para decirles que el miércoles, jueves… No, jueves, viernes y sábado, antes del día 2, que son las elecciones, no vamos a tener mañanera”, dijo en el salón Tesorería de Palacio Nacional.

Solo en días festivos como 1 y 2 de noviembre, Navidad y Año Nuevo el presidente ha cancelado sus conferencias de prensa. Ni cuando contrajo covid-19, sus mañeras fueron suspendidas.

En esos días de contagio, el presidente pidió a los entonces secretarios de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y Adán Augusto López, que encabezaran lo que él llama “diálogo circular”.

¿Por qué suspendió sus actividades?

El propósito de no realizar su mañanera durante dos días es para respetar el periodo de veda electoral el cual inició en el primer minuto de este jueves, y concluye en el último minuto del sábado.

Durante este tiempo no está permitido realizar actos públicos de campaña, difundir encuestas electorales, realizar proselitismo electoral y difundir propaganda gubernamental, solo si se trata de información de salud, educación, y protección civil.

Aunque el presidente López Obrador pidió a los reporteros que no le preguntaran sobre las elecciones en proceso, no hay conferencia de prensa en la que no se le pida su opinión sobre asuntos electorales o que él mismo hable del tema.

En sus mañaneras ha hablado sobre “marea rosa”, la violencia electoral, incorporaciones de políticos, lo que representa la oposición o que el 2 de junio está en juego el proyecto de país.

La decisión del presidente López Obrador de poner pausa a sus mañaneras fue celebrada por la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Tadedei.

“Es parte que abona al tema de la veda electoral. Me parece correcto que sea así”, afirmó hace unos días.