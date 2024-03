AMLO se reunirá con padres de Ayotzinapa y Ceci Flores, madre buscadora

¿Si como buscadora no, como beisbolista me recibe @lopezobrador_?



Le vengo a entregar la pala con la que busco a mis hijos, ha encontrado a muchos, no se atrinchere en estos muros, sienta poquito el dolor del México desaparecido.



Le urge saber lo que pasa aquí afuera. pic.twitter.com/yRCWqJo3sq