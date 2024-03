AIFA cumple dos años sin tener como pasajero al presidente López Obrador

A pesar de los obstáculos legales, el presidente defendió su obra, la cual tuvo el primer vuelo el 21 de marzo de 2022.

“Si ustedes hacen un análisis de todos los amparos que se presentaron para que no se construyera este aeropuerto, pues todos eran de despachos promovidos o contratados por nuestros adversarios, por esta asociación ‘Mexicanos a Favor de la Corrupción’, la de Claudio X. González, la señora Casar, el exministro Cossío, ellos eran los promotores de los amparos, no la gente de alrededor, fundamentalmente por motivos politiqueros”, aseguró en la conferencia que ofreció en esa terminal aérea.

Previo a la inauguración, el presidente López Obrador ofreció una conferencia de prensa en la instalación aérea. (Foto: Moisés Pablo Nava/Cuartoscuro.)

“¿Ya lo estrenó, presidente?”, se le preguntó en la conferencia matutina del 26 de julio de 2022.

“No, todavía, pero ya, cuando yo pueda. O sea, es que no voy a hacer un show, o sea, no, no hay necesidad; todo a su tiempo. Dicen: ‘Bueno, pero no se usa’. No, sí, hay vuelos y cada vez van a haber más vuelos”, defendió.

Ya sea porque los destinos u horarios no coincidían, pero sobre todo porque dejó las aerolíneas comerciales para transportarse en aviones de la Fuerza Aérea, el presidente López Obrador solo ha volado una vez desde el AIFA.