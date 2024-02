AMLO defiende refinería de Cadereyta: la contaminación es por empresas

Aseguró que la contaminación en Nuevo León se debe a la presencia de varias empresas.

“Hay un hecho, la contaminación en Monterrey, en la zona conurbada, que tiene que ver con la presencia de muchas empresas. Últimamente he estado viendo que se culpa a la refinería de Cadereyta, se han hecho estudios, se puede probar. Un día vamos a invitar aquí al gerente de la refinería y a los responsables de Pemex para que expliquen cómo la refinería cuida el no afectar, el no violentar las normas, el apegarse a las normas que establecen las leyes”, destacó.

López Obrador se pronunció a favor de que se aplique la ley y no se permita que empresas sigan generando contaminación para evitar daños a la salud.

“Pienso que poco a poco se tienen que ir aplicando las normas, que no haya violaciones, que no haya privilegios para ciertas empresas y que no haya corrupción para que se cuide la salud de la gente”, dijo.

Sin mencionar al precandidato de Movimiento Ciudadano ni a su propuesta de someter a consulta el cierre de la refinería de Cadereyta, el presidente criticó que en temporada electoral todo se use con propósitos políticos -electorales o politiqueros.