López Obrador: Alfredo Jalife ya está libre; no debe limitarse la libertad

“Tiene que ver también con un derecho constitucional, con el artículo sexto, séptimo, la libertad de las ideas y eso pues también nos atañe, si no de manera directa o no nos corresponde a nosotros, sí tenemos que garantizar la libre manifestación, que no haya censura. Pueden haber excesos pero no debe limitarse la libertad”, indicó.

Consideró que se puede no estar de acuerdo con lo que se manifiesta, pero se debe garantizar la libertad de expresión.

López Obrador manifestó su cariño a la exsecretaria de Economía y al escritor.

“Yo estimo a los dos que estaban o están en este asunto, a Tatiana, la quiero muchísimo, mucho, mucho, mucho; y a Jalife también y espero que me comprendan las partes y pues tenemos que ser respetuosos de las libertades”, indicó.

En su caso, dijo, cuando se le difama opta por no presentar denuncias, sin embargo, advirtió que no todos proceden así.

“Tenemos que ser respetuosos de las libertades, ¡imagínese, si yo como presidente denunciara por todo lo que me inventan por todos los ataques! Claro, cada quien tiene su criterio y hay que respetar a quienes dicen ‘a mí me lo compruebas, si no denuncio'. Lo que pasó pasó”, agregó.