Esto es lo que se sabe de la "superfarmacia" que inaugurará AMLO

La superfermacia de AMLO

Para asegurar el surtimiento completo de recetas médicas, el gobierno federal anunció desde el pasado 2 de agosto que establecería un banco de reserva con medicinas de todo el mundo.

La propuesta fue presentada como una manera de dar una solución definitiva a este problema, para lo cual el banco se instalaría en la Ciudad de México y desde ahí serían enviados los medicamentos a los hospitales que les hagan falta.

Y es que el desabasto de medicamentos durante los primeros años de gobierno del presidente López Obrador ha sido un problema constantes. Cabe recordar que incluso en noviembre de 2021, el mandatario federal “regañó” a su equipo de salud por el desbasto de medicamentos, y les pidió no más excusas.

“Ya tenemos que terminar de resolver el problema del abasto de los medicamentos, esto es para Juan Ferrer, esto es para el doctor Alcocer: yo no quiero escuchar de que faltan medicamentos y no quiero excusas de ningún tipo, no podemos dormir tranquilos si no hay medicamentos para atender enfermos”, dijo durante una reunión de trabajo en Colima.

En marzo de 2022, el colectivo Cero Desabasto, que agrupa a más de 80 organizaciones de la sociedad civil, reveló que en los tres primeros años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el número de recetas no surtidas se triplicó al pasar de 7.5 millones en 2019 a 24.6 millones en 2021.

En el informe “Radiografía del Desabasto”, se señalaba que el año pasado no surtieron 9.7% de recetas en los distintos subsistemas que conforman el Sistema Nacional de Salud (IMSS, ISSSTE, Pemex, Sedena, SEMAR), lo que representa el mayor porcentaje alcanzado entre 2017 y 2021.

¿Dónde estará y cómo será la superfarmacia de AMLO?

La superfarmacia de AMLO se ubicará en Huehuetoca, Estado de México.

El presidente reveló este lunes que el gobierno compró las instalaciones que eran ocupadas como almacenos a Liverpool, transacción en la que el gobierno de México invirtió 2,000 millones de pesos, aunque se estima que el costo total sea de 3,449 millones de pesos.

Según el mandatario federal, estos almacenes tienen un tamaño proporcional a cinco zócalos techados, es decir, 42 hectáreas.

En dicho terreno se usarán dos naves industriales con superficie de 94,127 metros cuadrados, que tendrán 90,000 posiciones de almacenamiento y podrán manejar 1.5 millones de piezas diarias.

El nombre oficial del almacén será Centro Federal de Almacenamiento y Distribución de Insumos para la Salud (Cefedis).