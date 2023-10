AMLO propone que el pueblo decida candidatura de Harfuch a la CDMX

El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso dejar en los ciudadanos la decisión de si Omar García Harfuch puede o no ser candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, ello a pesar de haber sido colaborador en el gobierno de Felipe Calderón y de haber sido uno de los asistentes a la junta de autoridades en donde se confeccionó la llamada ‘verdad histórica’ del caso Ayotzinapa.

“¿Por qué no dejamos estas cosas al pueblo? ¿Por qué pensamos que el pueblo no puede decidir?, los conservadores ahora que no les ha funcionado nada y no les funciona porque no quieren cambiar, quieren seguir y considerando al pueblo menor de edad”, dijo.