A 17 días de que el cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) dejen el cargo y reciban un finiquito de 1.6 millones de pesos, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que si bien puede ser legal ese dinero, es inmoral que lo reciban.

“Ellos pueden decir que es legal sí, puede ser que sea legal, aún con las triquiñuelas del amparo o de cualquier otra estrategia pero sin duda es inmoral, puede ser legal pero es completamente inmoral”, aseguró el presidente de la República.

La tarde de este jueves, la directora Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral (INE) informó a cuánto asciende el monto que recibirán los cuatro consejeros que dejarán el cargo el 3 de abril como compensación y que asciende a un millón 663,388.52 pesos.

El cálculo se realizó conforme al artículo 582 del Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Humanos del INE que contempla tres meses de salario más 20 días por cada año de servicio.

En el caso de Lorenzo Córdova, a su finiquito se le suman 270,991 pesos por haber ocupado el cargo de presidente del INE.

El presidente reprochó que haya funcionarios con altos sueldos mientras que en México prevalece la pobreza.

“El funcionario tiene que aprender a vivir en la justa medianía. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre, por eso es un asunto ético. La austeridad no es un asunto administrativo es un asunto de principios. Mucha gente que gana 300,400, 600 mil pesos mensuales en un país con tanta pobreza no es más que inmoral, una gente deshumanizada”, dijo.