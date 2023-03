AMLO: se vetó en Inai porque al parecer hubo un acuerdo del PAN y Morena

El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que el veto a Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso como nuevos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) responde a que detectó que “no se actuó bien”.

“Se vetó, es un derecho constitucional que tengo porque al parecer no se actuó bien. Hubo un acuerdo, no sé quién lo llevó a cabo, pero todo indica que se repartieron a los dos candidatos: uno para Morena y otro para el PAN, y eso no debe de permitirse”, explicó.