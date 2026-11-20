La alcaldesa dijo que hubo servidores públicos y vecinos golpeados, algunos con lesiones de gravedad.

¿Qué pasó en el Congreso de la CDMX?

La alcaldesa afirmó que su presencia en el Congreso tenía como objetivo realizar una comparecencia de rendición de cuentas y solicitar un presupuesto justo para las familias de Cuauhtémoc.

Sin embargo, aseguró que les tendieron una trampa y que las agresiones no solo alcanzaron al personal de la demarcación, sino también a habitantes que acudieron al lugar.

Videos que circulan en redes sociales de los hechos de violencia en el Centro de la Ciudad de México.

Rojo de la Vega acusó a las autoridades capitalinas de no intervenir oportunamente para detener el enfrentamiento.

Rojo de la Vega también denunció un intento de agresión dentro del pleno del Congreso. De acuerdo con su versión, Sánchez Barrios se levantó de su lugar e intentó golpearla, pero no logró alcanzarla y terminó golpeando y jalando del cabello a Tania Larios, coordinadora de la bancada del PRI.

Ante estos hechos, la alcaldesa exigió que se esclarezca lo ocurrido y cuestionó la actuación de las autoridades capitalinas. Además, anunció que identificará y exhibirá en sus redes sociales a las personas que participaron en las agresiones y reclamó que no se hayan difundido las grabaciones de las cámaras del C5 para conocer cómo sucedió el enfrentamiento.