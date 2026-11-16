#ComunicadoBuenGobierno Buen Gobierno logra sancionar a 82 personas servidoras públicas, 1 particular y 1 empresa, con destituciones e inhabilitaciones de hasta 10 años y multas económicas por 175 millones de pesos. 🔗 https://t.co/RAR0sUegT0 https://t.co/k1B6PobkGP — Buen Gobierno México 🇲🇽 (@BuenGobierno_mx) November 16, 2026





¿Qué hizo Martín Borrego?

El evento se realizó el 4 de octubre de 2024 y contó con alrededor de 70 invitados, entre ellos la entonces canciller Alicia Bárcena. La celebración se dio a conocer en diciembre de ese año, luego de una publicación periodística que señaló que el encuentro había sido presentado como un acto diplomático por el aniversario 89 de las relaciones entre México y Rumania.

Tras la revelación, Borrego renunció a su cargo como Coordinador de Contacto con la Ciudadanía de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), al reconocer que su actuación no había sido correcta para un funcionario público ni correspondía a la confianza depositada en él.

En su momento, el exfuncionario sostuvo que el evento se realizó conforme a los protocolos del museo y aseguró que no se utilizaron recursos públicos. También explicó que su matrimonio había ocurrido un mes antes de la recepción, por lo que algunos asistentes le expresaron felicitaciones.

Por su parte, Alicia Bárcena informó que la SRE no había autorizado ni recibido información sobre la solicitud presentada por Borrego y pidió su renuncia inmediata.

La Cancillería también anunció que su Órgano Interno de Control iniciaría las investigaciones correspondientes.

La sanción de inhabilitación por un año se determinó al considerar que Borrego utilizó su puesto para obtener la autorización de un espacio público con un propósito distinto al informado, al destinarlo a una celebración personal.