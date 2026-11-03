La mandataria fue cuestionada sobre las posibles implicaciones para México si se da un cambio en la composición del Congreso estadounidense, particularmente en la relación bilateral y las negociaciones comerciales entre ambos países.

A pesar de ello, Sheinbaum optó por no anticipar escenarios y señaló que su gobierno esperará a conocer los resultados de la jornada electoral antes de fijar una postura.





Destaca candidatura de Xavier Becerra en California

En la misma conferencia, la presidenta también fue cuestionada sobre la candidatura de Xavier Becerra a la gubernatura de California, quien, de ganar las elecciones, puede convertirse en el primer gobernador latino elegido en la historia del estado en aproximadamente 150 años.

Sheinbaum consideró que la eventual llegada de Becerra al gobierno de California representaría una mayor presencia política de la comunidad de origen mexicano en Estados Unidos.

“Fíjense, son 40 millones de mexicanos los que viven en Estados Unidos. 39, 40. De primera, segunda, tercera generación. Y son parte de la vida de Estados Unidos, porque son mexicano-estadounidenses”, expresó.

La presidenta señaló que las personas de origen mexicano participan en la vida política estadounidense y forman parte de sus distintos partidos políticos, por lo que consideró positivo que tengan representación en los espacios de gobierno.

“Entonces está muy bien que, lo que es una parte de ese país, pues tenga también su representación”, agregó.

Sheinbaum también vinculó la candidatura de Becerra con la discusión sobre la discriminación hacia las comunidades latinas en Estados Unidos.