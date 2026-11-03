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México

Elecciones en EU: Sheinbaum responde si México tomará partido y destaca a candidato latino en California

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que la candidatura de Xavier Becerra en California rompe con las narrativas de racismo y discriminación en contra de la comunidad latina.
mar 03 noviembre 2026 09:21 AM
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Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, habla durante conferencia matutina dedicada al tema de Salud que se lleva a cabo en Palacio Nacional.
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que México respetará los resultados de las elecciones intermedias de Estados Unidos. (Foto: Andrea Murcia Monsivais/ Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum evitó pronunciarse sobre la posibilidad de que el Partido Demócrata recupere el control del Congreso de Estados Unidos en las elecciones intermedias de este martes 3 de noviembre, aunque aseguró México respetará el resultado, independientemente de qué fuerza política obtenga la mayoría legislativa.

“Hoy es la elección, no nos corresponde opinar el día de hoy. Hay que esperar el resultado y vamos a respetar cualquiera que sea el resultado de la elección y nosotros seguimos en nuestro camino”, respondió durante su conferencia matutina.

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La mandataria fue cuestionada sobre las posibles implicaciones para México si se da un cambio en la composición del Congreso estadounidense, particularmente en la relación bilateral y las negociaciones comerciales entre ambos países.

A pesar de ello, Sheinbaum optó por no anticipar escenarios y señaló que su gobierno esperará a conocer los resultados de la jornada electoral antes de fijar una postura.

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Destaca candidatura de Xavier Becerra en California

En la misma conferencia, la presidenta también fue cuestionada sobre la candidatura de Xavier Becerra a la gubernatura de California, quien, de ganar las elecciones, puede convertirse en el primer gobernador latino elegido en la historia del estado en aproximadamente 150 años.

Sheinbaum consideró que la eventual llegada de Becerra al gobierno de California representaría una mayor presencia política de la comunidad de origen mexicano en Estados Unidos.

“Fíjense, son 40 millones de mexicanos los que viven en Estados Unidos. 39, 40. De primera, segunda, tercera generación. Y son parte de la vida de Estados Unidos, porque son mexicano-estadounidenses”, expresó.

La presidenta señaló que las personas de origen mexicano participan en la vida política estadounidense y forman parte de sus distintos partidos políticos, por lo que consideró positivo que tengan representación en los espacios de gobierno.

“Entonces está muy bien que, lo que es una parte de ese país, pues tenga también su representación”, agregó.

Sheinbaum también vinculó la candidatura de Becerra con la discusión sobre la discriminación hacia las comunidades latinas en Estados Unidos.

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“Y rompe con la narrativa de los grupos de ultraderecha en Estados Unidos en contra de los latinos. Pues es la narrativa del clasismo, del racismo, que tiene que acabar en cualquier lugar del mundo”, sostuvo.

Xavier Becerra, demócrata nacido en Sacramento, California, es hijo de una madre mexicana y un padre estadounidense que creció en México. Fue fiscal general de California, congresista y secretario de Salud y Servicios Humanos durante la administración de Joe Biden.

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En la elección de este martes compite en contra del republicano Steve Hilton para suceder al gobernador Gavin Newsom, quien no puede buscar un tercer mandato. Si gana, Becerra sería el primer latino elegido para encabezar el gobierno de California en alrededor de 150 años.

¿Qué se juega Estados Unidos en las elecciones intermedias?

Este martes, los estadounidenses acuden a las urnas para renovar los 435 escaños de la Cámara de Representantes y elegir a 35 integrantes del Senado, de los 100 que conforman esa cámara.

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Los comicios son relevantes porque definirán la correlación de fuerzas en el Congreso durante la segunda mitad del mandato del presidente Donald Trump, quien llegó otra vez a la Casa Blanca en enero de 2025.

Actualmente, el Partido Republicano tiene el control de ambas cámaras. Para recuperar la mayoría en la Cámara de Representantes, los demócratas necesitan una ganancia neta de tres escaños, mientras que en el Senado requieren cuatro.

Un eventual cambio de mayoría legislativa puede modificar las condiciones políticas para la administración de Trump, debido a que el Congreso tiene facultades para aprobar presupuestos, impulsar leyes, supervisar al gobierno federal y revisar las decisiones del Ejecutivo.

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