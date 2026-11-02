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México

Cancillería lamenta muerte del mexicano Fernando Calvillo Silva en el choque de trenes en España

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que realiza los trámites necesarios para apoyar con los gastos funerarios y la repatriación de los restos del connacional.
lun 02 noviembre 2026 10:24 AM
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Trenes accidentados en Toledo, España.
Las autoridades españolas confirmaron la muerte de una persona mexicana entre las 69 fallecidas por el choque de trenes en Toledo. (OSCAR DEL POZO/AFP)

La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó la muerte de una persona mexicana en el accidente ferroviario en Urban Toledo, en España, ocurrido el pasado 28 de octubre y que ha cobrado la vida de 69 personas

De acuerdo con el comunicado , las autoridades españolas confirmaron que la víctima permanecía desaparecida desde el choque de trenes, por lo que se trataría de Fernando Calvillo Silva, quien hasta el último reporte no había sido localizado.

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El viernes pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum comentó en su conferencia matutina que ocho mexicanos se encontraban en alguno de los dos trenes siniestrados y una persona “originaria de Aguascalientes” estaba desaparecida.

"Siete sufrieron lesiones leves, fueron enviados a un hospital y dados de alta; una persona, originaria de Aguascalientes, está reportada como desaparecida. La Embajada de México en España interpuso una denuncia por desaparición y mantiene comunicación permanente con la familia", dijo.

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Fernando de Jesús Calvillo Silva, de 45 años y originario de Aguascalientes, fue reportado como desaparecido por su familia, que explicó que actualmente residía en Estados Unidos y viajaba como turista junto con su esposo en el vagón número ocho de una unidad de Renfe que cubría la ruta Madrid-Sevilla durante la colisión.

A través de la Embajada de México en España, la Cancillería da asistencia consular a los familiares que viajaron a ese país y los está acompañando de forma permanente en las gestiones correspondientes para la repatriación de sus restos.

Asimismo la Embajada realiza los trámites necesarios para apoyar con los gastos funerarios y el proceso de repatriación de los restos.

Choque de trenes en España

El accidente ferroviario ocurrió el miércoles 28 de octubre en las inmediaciones de Urda, en la provincia de Toledo, cuando dos trenes de alta velocidad colisionaron.

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La colisión provocó el descarrilamiento de los últimos vagones y dejó decenas de víctimas.

El saldo llegó a 69 personas fallecidas y más de 200 lesionadas. Las labores de rescate, búsqueda e identificación continuaron después del impacto, mientras las autoridades españolas iniciaron las investigaciones para determinar las causas del siniestro.

El gobierno español anunció una investigación para esclarecer cómo ocurrió la colisión y revisar las condiciones de seguridad ferroviaria.

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Secretaría de Relaciones Exteriores Accidentes España

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