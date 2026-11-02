Cancillería lamenta muerte del mexicano Fernando Calvillo Silva en el choque de trenes en España

El viernes pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum comentó en su conferencia matutina que ocho mexicanos se encontraban en alguno de los dos trenes siniestrados y una persona “originaria de Aguascalientes” estaba desaparecida.

"Siete sufrieron lesiones leves, fueron enviados a un hospital y dados de alta; una persona, originaria de Aguascalientes, está reportada como desaparecida. La Embajada de México en España interpuso una denuncia por desaparición y mantiene comunicación permanente con la familia", dijo.



Fernando de Jesús Calvillo Silva, de 45 años y originario de Aguascalientes, fue reportado como desaparecido por su familia, que explicó que actualmente residía en Estados Unidos y viajaba como turista junto con su esposo en el vagón número ocho de una unidad de Renfe que cubría la ruta Madrid-Sevilla durante la colisión.

A través de la Embajada de México en España, la Cancillería da asistencia consular a los familiares que viajaron a ese país y los está acompañando de forma permanente en las gestiones correspondientes para la repatriación de sus restos.

Asimismo la Embajada realiza los trámites necesarios para apoyar con los gastos funerarios y el proceso de repatriación de los restos.

Choque de trenes en España

El accidente ferroviario ocurrió el miércoles 28 de octubre en las inmediaciones de Urda, en la provincia de Toledo, cuando dos trenes de alta velocidad colisionaron.