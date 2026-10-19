La diferencia entre PASE, IAVE y TeleVía además del precio y cómo funcionan en las casetas de México

TAG TeleVía
Funciona tanto en autopistas y carreteras federales además de estacionamientos de centros comerciales, segundos pisos y vialidades urbanas. Tiene un costo de 150 pesos.
Se vende en tiendas de conveniencia como: Oxxo, 7-eleven, etc. Tenemos más de 44,000 puntos de venta y recarga, consulta las tiendas donde encuentras Tag TeleVía. En el siguiente enlace se pueden encontrar los puntos de venta: https://www.televia.com.mx/tag-televia/contratacion/puntos-de-venta
Además de los tramos carreteros, funciona en el Circuito Exterior Mexiquense, Viaducto Bicentenario, Autopista Urbana Norte, Autopista Urbana Poniente, Libramiento Elevado Puebla, autopista Amozoc-Perote y autopista Saltillo Monterrey, de acuerdo a su página oficial.
TAG PASE
Se puede comprar en tiendas y establecimientos autorizados como Oxxo, 7Eleven, Office Depot, Farmacias del Ahorro, etcétera, con un precio de 150 pesos. El Tag que se vende es únicamente para vehículos particulares, no para transporte pesado.
TAG ViaPass
En su página oficial detalla que la venta de TAG´s es tanto para vehículos ligeros como pesados siempre y cuando tengan las siguientes características: el parabrisas tenga algo de inclinación y esté libre de sombras, biseles, copetes, cajas voladas o algún objeto que obstruya la visibilidad del dispositivo hacia el lector. Tiene un costo de 120 pesos.
“Es una tarjeta electrónica, del tamaño aproximado a una tarjeta de crédito, se coloca permanentemente mediante un soporte autoadhesivo en el parabrisas de su vehículo, de 4 a 5 cm debajo del espejo retrovisor”, recomienda el operador.