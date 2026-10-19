La diferencia entre PASE, IAVE y TeleVía además del precio y cómo funcionan en las casetas de México

¿Cómo elegir entre IAVE, PASE, TeleVía, ViaPass o EasyTrip?

Existen cinco operadores de TAG en el país: IAVE, PASE, TeleVía, ViaPass y EasyTrip, su características principales es que son interoperables, es decir, cualquiera funciona en casi todas las casetas del país derivado de acuerdos entre operadores.

Algunos tienen funciones extra como estacionamientos integrados o el pago de segundos pisos como los que existen en la CDMX.

IAVE

Es el medio electrónico de pago con la más amplia cobertura de las carreteras del país y que son operadas por Capufe. Tiene un costo de 94 pesos.

La compra del TAG de IAVE comienza en línea, en el siguiente enlace: https://iave.capufe.gob.mx/TiendaIAVE/#

A las personas que deseen adquirirlo, se recomienda tener en cuenta lo siguiente:

- Por el momento, solo se aceptan pagos con tarjetas bancarias Visa, Mastercard y American Express.

- Únicamente hay entrega de dispositivos en Unidades Regionales, Plazas de Cobro y Oficinas Centrales, las cuales están indicadas en la sección de Puntos de Entrega.

- El tiempo de disponibilidad de los dispositivos en el punto de entrega es de 2 días hábiles a partir de realizar su compra, esto en un horario de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. de lunes a viernes.

- Presentar la orden de compra impresa al recoger sus dispositivos.