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México

Huracán Trudy alcanzará categoría 2 este sábado: lluvias intensas, estados en riesgo y trayectoria del ciclón

El pronóstico contempla que el ciclón se acerque peligrosamente a las costas de Jalisco durante el domingo, con rachas de viento de hasta 205 km/h.
sáb 17 octubre 2026 02:25 PM
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Imagen satelital del avance del huracán Trudy sobre el Pacífico mexicano.
Huracán Trudy podría provocar lluvias intensas en cuatro estados del Pacífico. (SMN)

El huracán Trudy se mantiene en categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, pero podría intensificarse a categoría 2 durante este fin de semana, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Su circulación provocará lluvias intensas, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en estados del occidente y sur de México.

A las 12:00 horas del sábado 17 de octubre, tiempo del centro de México, el ciclón se localizó a 220 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, y a 465 kilómetros al oeste de Acapulco, Guerrero. Presentaba vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora (km/h), rachas de 185 km/h y se desplazaba hacia el noroeste a 17 km/h.

El pronóstico del SMN contempla que Trudy alcance la categoría 2 durante la tarde del sábado, con vientos sostenidos de hasta 170 km/h y rachas de 205 km/h. Para la madrugada del domingo, se prevé que su centro se encuentre a unos 80 kilómetros al suroeste de Playa Pérula, Jalisco.

Ante este escenario, las autoridades mantienen zonas de prevención y vigilancia por vientos de tormenta tropical y de huracán en tramos de las costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Nayarit.

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¿Qué estados tendrán lluvias por el huracán Trudy?

La circulación del ciclón favorecerá precipitaciones de distinta intensidad en cuatro estados, con los acumulados más elevados en Colima y Michoacán.

De acuerdo con el SMN, el pronóstico de lluvias es el siguiente:

Lluvias intensas, de 75 a 150 milímetros: en Colima y en el sur y la costa de Michoacán.

Lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros: en la costa y el sur de Jalisco, así como en el sur de Nayarit.

Lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros: en el suroeste de Guerrero.

Estas precipitaciones pueden provocar deslaves, crecidas de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones, especialmente en zonas bajas. Por ello, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales y seguir las indicaciones de Protección Civil.


¿Dónde habrá vientos fuertes y oleaje elevado?

Además de las lluvias, Trudy generará condiciones peligrosas en el litoral del Pacífico. El pronóstico del SMN señala que las costas de Jalisco, Colima y Michoacán podrían registrar vientos de 80 a 90 km/h, con rachas de entre 100 y 120 km/h.

En esas mismas zonas se espera oleaje de entre cinco y siete metros de altura. En la costa de Guerrero, las previsiones apuntan a vientos de 30 a 40 km/h, con rachas de 50 a 70 km/h, y olas de entre dos y tres metros.

El oleaje elevado representa un riesgo para las actividades marítimas y las personas que se encuentren cerca de la costa. Las autoridades exhortan a extremar precauciones, incluidas las relacionadas con la navegación.

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¿Cuál es la trayectoria prevista de Trudy?

El pronóstico emitido al mediodía del sábado prevé que Trudy se desplace hacia el noroeste y alcance la categoría 2 durante la tarde y la noche.

La trayectoria prevista por el SMN contempla los siguientes cambios:

Sábado 17 de octubre, por la tarde: el sistema podría alcanzar la categoría 2, con vientos sostenidos de 170 km/h y rachas de 205 km/h.

Domingo 18 de octubre, por la madrugada: su centro se ubicaría a unos 80 kilómetros al suroeste de Playa Pérula, Jalisco, todavía como huracán categoría 2.

Domingo 18 de octubre, por la tarde: se prevé que permanezca como categoría 2, a unos 85 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco.

Lunes 19 de octubre, por la madrugada: el ciclón podría degradarse a categoría 1, mientras se aleja de las costas de Jalisco y Nayarit.

Lunes 19 de octubre, por la tarde: el pronóstico anticipa que se convierta en tormenta tropical.

Martes 20 de octubre: podría continuar debilitándose mientras se desplaza sobre el Pacífico, antes de convertirse en un sistema postropical o remanente el miércoles 21.

Se trata de una trayectoria pronosticada, por lo que las posiciones y la intensidad pueden cambiar conforme evolucione el sistema. La previsión de que Trudy pase cerca de las costas de Jalisco no significa, por sí misma, que tocará tierra.

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Recomendaciones ante el huracán Trudy

La Conagua y el SMN recomiendan extremar precauciones en los estados bajo los efectos del huracán y atender las indicaciones de las autoridades locales.

Entre las principales medidas de prevención están evitar cruzar calles, ríos o arroyos con corrientes de agua; mantenerse lejos de cauces que puedan crecer; no acercarse a zonas de oleaje elevado y seguir las restricciones para las actividades marítimas.

Para consultar las actualizaciones sobre la trayectoria y la intensidad de Trudy, la población puede revisar los avisos del Servicio Meteorológico Nacional en smn.conagua.gob.mx y los canales oficiales de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y Protección Civil.

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Florence Lluvias

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