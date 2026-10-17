Huracán Trudy alcanzará categoría 2 este sábado: lluvias intensas, estados en riesgo y trayectoria del ciclón

El huracán Trudy se mantiene en categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, pero podría intensificarse a categoría 2 durante este fin de semana, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Su circulación provocará lluvias intensas, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en estados del occidente y sur de México.

A las 12:00 horas del sábado 17 de octubre, tiempo del centro de México, el ciclón se localizó a 220 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, y a 465 kilómetros al oeste de Acapulco, Guerrero. Presentaba vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora (km/h), rachas de 185 km/h y se desplazaba hacia el noroeste a 17 km/h.

El pronóstico del SMN contempla que Trudy alcance la categoría 2 durante la tarde del sábado, con vientos sostenidos de hasta 170 km/h y rachas de 205 km/h. Para la madrugada del domingo, se prevé que su centro se encuentre a unos 80 kilómetros al suroeste de Playa Pérula, Jalisco.

Ante este escenario, las autoridades mantienen zonas de prevención y vigilancia por vientos de tormenta tropical y de huracán en tramos de las costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Nayarit.