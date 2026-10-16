EU restringe vuelos de drones cerca de México y advierte que derribará los que amenacen su soberanía
Estados Unidos activó una restricción temporal que limita las operaciones aéreas no autorizadas en una franja fronteriza, como parte de sus acciones para responder a amenazas atribuidas a los cárteles.
Estados Unidos puso en marcha una restricción temporal para impedir operaciones no autorizadas de drones en una franja del espacio aéreo ubicada al norte de la frontera con México, como parte de una estrategia para reforzar la seguridad fronteriza y responder a amenazas atribuidas a los cárteles.
La medida, anunciada este 16 de octubre por los departamentos de Transporte, Guerra y Seguridad Nacional, abarca una milla náutica al norte de la línea fronteriza y se aplica desde la superficie hasta los 400 pies de altura, equivalentes a unos 122 metros. La disposición entró en vigor el mismo día de su anuncio.
El secretario de Transporte, Sean P. Duffy, afirmó que la medida busca proteger el espacio aéreo frente a drones vinculados con cárteles y otras actividades ilícitas.
Por su parte, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, sostuvo que limitar los vuelos no autorizados permitirá a los mandos militares contar con mayor capacidad para evaluar amenazas y responder a ellas.
Hegseth también señaló que las fuerzas estadounidenses disponen de tecnologías como las armas de energía dirigida y afirmó que sus combatientes derribarán cualquier dron de los cárteles que represente una amenaza para la soberanía de Estados Unidos.
El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, indicó que la medida forma parte de las acciones de la administración de Donald Trump para reforzar la seguridad de la frontera sur y contrarrestar las amenazas relacionadas con el uso de drones.
La Administración Federal de Aviación (FAA) publicará un aviso aeronáutico (NOTAM) con información adicional sobre la restricción.
La dependencia también recordó que los operadores de drones deben consultar los avisos y las disposiciones aplicables antes de realizar vuelos, así como cumplir con los requisitos correspondientes a sus operaciones.