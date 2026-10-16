EU restringe vuelos de drones cerca de México y advierte que derribará los que amenacen su soberanía

De acuerdo con el gobierno estadounidense, la restricción busca reducir los riesgos para las operaciones de seguridad fronteriza, proteger al personal y las instalaciones federales, y fortalecer las acciones contra quienes incumplan las disposiciones aeronáuticas .

El secretario de Transporte, Sean P. Duffy, afirmó que la medida busca proteger el espacio aéreo frente a drones vinculados con cárteles y otras actividades ilícitas.

Estados Unidos y México concluyeron recientemente una operación conjunta para desactivar drones de criminales. (Foto: Juan José Estrada Serafín/Cuartoscuro.)



Por su parte, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, sostuvo que limitar los vuelos no autorizados permitirá a los mandos militares contar con mayor capacidad para evaluar amenazas y responder a ellas.

Hegseth también señaló que las fuerzas estadounidenses disponen de tecnologías como las armas de energía dirigida y afirmó que sus combatientes derribarán cualquier dron de los cárteles que represente una amenaza para la soberanía de Estados Unidos.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, indicó que la medida forma parte de las acciones de la administración de Donald Trump para reforzar la seguridad de la frontera sur y contrarrestar las amenazas relacionadas con el uso de drones.

La Administración Federal de Aviación (FAA) publicará un aviso aeronáutico (NOTAM) con información adicional sobre la restricción.

La dependencia también recordó que los operadores de drones deben consultar los avisos y las disposiciones aplicables antes de realizar vuelos, así como cumplir con los requisitos correspondientes a sus operaciones.