Fiscalía de Morelos defiende liberación de “Güero Gym”: “La delincuencia no nos doblegó”

La Fiscalía General del Estado de Morelos defendió la actuación de las autoridades en Totolapan, donde un grupo delictivo secuestró a tres agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) para exigir la liberación de José David, alias “Güero Gym”, detenido minutos antes por delitos contra la salud.
El fiscal general, Fernando Blumencron Escobar, sostuvo que la decisión de liberar al detenido para rescatar con vida a los agentes respondió a una determinación institucional apegada a derecho y no significó que la delincuencia doblegara al Estado.
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“Es importante precisar que los hechos ocurridos en Totolapan no pueden analizarse de manera aislada ni reducirse a la afirmación de que la delincuencia doblegó a las autoridades. Continuamos con firmeza combatiendo los delitos en todo el estado”, afirmó el fiscal durante la conferencia de prensa.
¿Qué pasó en Totolapan, Morelos?
Blumencron Escobar explicó que la intervención policial comenzó con una diligencia para entregar un inmueble asegurado a un particular, a cargo de la Fiscalía Antisecuestros (Fiday) y la Policía Estatal. Durante el despliegue, las autoridades detectaron la presencia de José David, identificado como presunto generador de violencia en el municipio, y lo detuvieron alrededor de las 14:50 horas por posesión simple de narcóticos.
Sin embargo, entre las 15:30 y las 16:00 horas, integrantes de un grupo criminal privaron de la libertad a tres agentes de la AIC que realizaban actos de investigación en la zona, ajenos al operativo inicial. La exigencia de los agresores fue entregar al hombre detenido previamente, por lo que las autoridades tomaron la decisión de liberarlo para recuperar con vida a sus compañeros.
El fiscal argumentó que el delito por el que fue detenido José David no ameritaba prisión preventiva oficiosa y que, al no existir una orden de aprehensión vigente, la ley contemplaba un acuerdo de libertad durante la investigación. Añadió que la actuación también se sustentó en el protocolo nacional para la atención de víctimas de secuestro, cuyo principio rector es salvaguardar la vida.
“La fortaleza del Estado no se demuestra poniendo innecesariamente en riesgo la vida de las personas, sino actuando con inteligencia, responsabilidad y dentro del marco de la ley. La vida de nuestros compañeros no era negociable; la aplicación de la justicia tampoco es renunciable”, sostuvo Blumencron Escobar.
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Mueren cuatro agentes en operativo
Los tres agentes fueron rescatados con vida, aunque presentaban lesiones severas, golpes y heridas por arma de fuego. De acuerdo con lo informado por la Fiscalía, los elementos recibieron atención médica tras haber sido sometidos a tortura.
En los hechos también murieron cuatro integrantes de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal: Noé Sandoval Velázquez, Edmundo Castro García, Antonio Bautista Castillo y José Antonio Gómez. Las autoridades informaron que fallecieron cuando se trasladaban para brindar apoyo y el vehículo en el que viajaban volcó tras caer más de cinco metros desde un puente, en condiciones climatológicas adversas.
La Fiscalía aseguró que el caso permanece bajo investigación y que buscará órdenes de aprehensión por secuestro agravado contra al menos 10 personas presuntamente involucradas, entre ellas el propio José David. También continuará la indagatoria relacionada con los delitos contra la salud.
Con ello, la institución defendió que la prioridad fue preservar la vida de los agentes privados de la libertad, sin renunciar a la persecución penal de quienes participaron en los hechos.