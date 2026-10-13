Fiscalía de Morelos defiende liberación de “Güero Gym”: “La delincuencia no nos doblegó”

“Es importante precisar que los hechos ocurridos en Totolapan no pueden analizarse de manera aislada ni reducirse a la afirmación de que la delincuencia doblegó a las autoridades. Continuamos con firmeza combatiendo los delitos en todo el estado”, afirmó el fiscal durante la conferencia de prensa.

¿Qué pasó en Totolapan, Morelos?

Blumencron Escobar explicó que la intervención policial comenzó con una diligencia para entregar un inmueble asegurado a un particular, a cargo de la Fiscalía Antisecuestros (Fiday) y la Policía Estatal. Durante el despliegue, las autoridades detectaron la presencia de José David, identificado como presunto generador de violencia en el municipio, y lo detuvieron alrededor de las 14:50 horas por posesión simple de narcóticos.

Sin embargo, entre las 15:30 y las 16:00 horas, integrantes de un grupo criminal privaron de la libertad a tres agentes de la AIC que realizaban actos de investigación en la zona, ajenos al operativo inicial. La exigencia de los agresores fue entregar al hombre detenido previamente, por lo que las autoridades tomaron la decisión de liberarlo para recuperar con vida a sus compañeros.

El fiscal argumentó que el delito por el que fue detenido José David no ameritaba prisión preventiva oficiosa y que, al no existir una orden de aprehensión vigente, la ley contemplaba un acuerdo de libertad durante la investigación. Añadió que la actuación también se sustentó en el protocolo nacional para la atención de víctimas de secuestro, cuyo principio rector es salvaguardar la vida.

“La fortaleza del Estado no se demuestra poniendo innecesariamente en riesgo la vida de las personas, sino actuando con inteligencia, responsabilidad y dentro del marco de la ley. La vida de nuestros compañeros no era negociable; la aplicación de la justicia tampoco es renunciable”, sostuvo Blumencron Escobar.