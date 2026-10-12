Lydia Antonio de la Garza, la diplomática de carrera elegida para reconstruir la relación México-Perú

¿Quién es Lydia Antonio de la Garza?

Lydia Antonio de la Garza es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana y cuenta con una maestría en Estudios Diplomáticos por el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos.

Con más de 25 años de trayectoria, se ha dedicado a la promoción y defensa de los intereses de México, así como a la protección de los derechos de los connacionales. Es miembro del Servicio Exterior Mexicano (SEM) y ha ocupado diversos cargos en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).



Desde julio de 2025, se desempeña como directora ejecutiva “B” del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior (IMME). Previamente, fue directora general adjunta para Asuntos Económicos, Nueva Agenda e Imagen en la Dirección General para América del Norte.

Entre 2003 y 2010, ocupó el cargo de cónsul para asuntos económicos, políticos y fronterizos en el Consulado General de México en San Diego, California. También trabajó en la Embajada de México en Estados Unidos como agregada de prensa.

En la Secretaría de Economía, se desempeñó como directora general de Seguimiento, Administración y Supervisión del Cumplimiento de Tratados Comerciales. Desde esa posición, supervisó la operación de acuerdos comerciales suscritos con más de 50 países y encabezó las negociaciones institucionales para la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).