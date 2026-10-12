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México

Lydia Antonio de la Garza, la diplomática de carrera elegida para reconstruir la relación México-Perú

El Senado deberá ratificar el nombramiento de Lydia Antonio, quien es miembro del Servicio Exterior Mexicano (SEM).
lun 12 octubre 2026 08:05 PM
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En la imagen se ve a Lydia Antonio de la Garza durante una conferencia de prensa.
Lydia Antonio de la Garza llegará a Perú después de que el Senado la ratifique. (Foto: Presidencia)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo designó a Lydia Antonio de la Garza como nueva embajadora de México en Perú, nombramiento que deberá ser ratificado por el Senado de la República.

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la designación se da en el marco del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, luego de que Perú rompiera vínculos con México en noviembre de 2025. La decisión del gobierno peruano ocurrió después de que la administración mexicana otorgara asilo político a Betssy Chávez, exprimera ministra durante el gobierno de Pedro Castillo.

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¿Quién es Lydia Antonio de la Garza?

Lydia Antonio de la Garza es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana y cuenta con una maestría en Estudios Diplomáticos por el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos.

Con más de 25 años de trayectoria, se ha dedicado a la promoción y defensa de los intereses de México, así como a la protección de los derechos de los connacionales. Es miembro del Servicio Exterior Mexicano (SEM) y ha ocupado diversos cargos en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Claudia Sheinbaum
presidencia

México restablece relaciones diplomáticas con Perú y traslada a Betssy Chávez a territorio nacional


Desde julio de 2025, se desempeña como directora ejecutiva “B” del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior (IMME). Previamente, fue directora general adjunta para Asuntos Económicos, Nueva Agenda e Imagen en la Dirección General para América del Norte.

Entre 2003 y 2010, ocupó el cargo de cónsul para asuntos económicos, políticos y fronterizos en el Consulado General de México en San Diego, California. También trabajó en la Embajada de México en Estados Unidos como agregada de prensa.

En la Secretaría de Economía, se desempeñó como directora general de Seguimiento, Administración y Supervisión del Cumplimiento de Tratados Comerciales. Desde esa posición, supervisó la operación de acuerdos comerciales suscritos con más de 50 países y encabezó las negociaciones institucionales para la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

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¿Por qué se rompieron las relaciones entre México y Perú?

El nombramiento de Lydia Antonio de la Garza como embajadora de México en Perú se enmarca en los esfuerzos por restablecer las relaciones diplomáticas entre ambos países, rotas en noviembre de 2025.

La ruptura ocurrió después de que México otorgara asilo político a Betssy Chávez, exprimera ministra durante el gobierno de Pedro Castillo, señalada por su presunta participación en el intento de golpe de Estado de 2022. Chávez se refugió en la Embajada de México en Lima, una decisión que el gobierno peruano consideró una intromisión en sus asuntos internos.

En respuesta, Perú declaró persona non grata al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador en 2023 y a Claudia Sheinbaum en 2025. Además, ordenó la salida del país de Karla Ornela, encargada de la Embajada de México en Perú.

Tras la victoria de Keiko Fujimori en las elecciones presidenciales peruanas, comenzaron los acercamientos para restablecer las relaciones diplomáticas. El primer anuncio de estos esfuerzos se realizó en agosto de 2026.

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