Ante el presunto hallazgo de “centro de exterminio” en Nayarit, Sheinbaum anuncia investigación

“Hasta que no llegue la Comisión de Búsqueda, haga su trabajo, no podemos oficialmente decir qué es lo que se encontró en este lugar que reportó la fiscal del estado de Nayarit”, afirmó.

¿Autoridades hallaron un campo de exterminio en Nayarit?

La CNB informó que ya envió un equipo técnico especializado para fortalecer las labores de búsqueda y contribuir al procesamiento del predio. La Comisión precisó que la investigación ministerial, la recolección de indicios y los trabajos periciales para determinar el número y la identidad de las posibles víctimas están a cargo de la Fiscalía estatal.

https://t.co/5UGi1snxI9 — Comisión Nal. de Búsqueda Mx (@Busqueda_MX) October 7, 2026



El reporte de la Fiscalía de Nayarit señala que el lugar comenzó a ser procesado desde el 3 de octubre y que en el sitio fueron localizadas prendas, además de una estructura artesanal que, según la fiscal Ludmila Heredia Verdugo, habría sido utilizada para incinerar cuerpos.

“En cumplimiento a una promesa a los colectivos, a las madres buscadoras, no en los términos que nos hubiera gustado, desde el 3 de octubre estamos procesando un centro de exterminio por incineración”, declaró la fiscal durante una conferencia en Casa Nayarit.

La funcionaria incluso comparó el hallazgo con el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco: “resulta que ahora ya tenemos otra versión del rancho Izaguirre (en Teuchitlán, Jalisco), los están quemando, los huesitos están regados en el arroyo, tres fragmentos representan un cuerpo, así de lamentable es la situación”.

La CNB señaló que mantiene comunicación con la Fiscalía de Nayarit y que dará seguimiento a las diligencias, con el objetivo de que las familias reciban información verificada, transparente y oportuna sobre los avances y resultados.