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México

Suspenden pagos de la Pensión Bienestar: ¿quiénes sí reciben depósito del 14 al 18 de septiembre?

Beneficiarios recibirán el depósito correspondiente al bimestre septiembre-octubre. Conoce que día recibes el pago según la inicial de tu apellido.
lun 14 septiembre 2026 07:54 AM
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Mujer de la tercera edad con cara sonriente mostrando su tarjeta de la pensión para adultos mayores dentro de un Banco del Bienestar.
Beneficiarios del programa recibirán el depósito durante septiembre, sin embargo, habrá suspensión de pagos un día del mes. (Víctor Lamoyi/Facebook)

Durante esta semana habrá suspensión de pagos de la Pensión Bienestar . Aunque los Adultos Mayores, Mujeres y demás programas están contemplados para la dispersión correspondiente al bimestre septiembre-octubre, será la inicial del primer apellido la que delimite el día exacto.

A continuación, te decimos cuándo se suspenden los pagos y quiénes sí reciben pago del 14 al 18 de septiembre.

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Qué día se suspenden los pagos de la Pensión Bienestar en septiembre 2026

Los pagos se pausarán el 16 de septiembre, día feriado oficial en México por la conmemoración del inicio de la Independencia. Por esta fecha, la dispersión de la Pensión Bienestar no se realizará durante esa jornada y se retomará conforme al calendario establecido.

Calendario de pagos Bienestar del 14 al 18 de septiembre

Los pagos de este bimestre se realizan entre el lunes 14 y viernes 18 de septiembre. Los beneficiarios que reciben la dispersión esta semana son:

- M: lunes 14 y martes 15 de septiembre

- N, Ñ, O: jueves 17 de septiembre

- P, Q: viernes 18 de septiembre

El calendario contempla algunos grupos de letras que comparten fecha o abarcan dos jornadas.

Sobres con Tarjetas del Bienestar del gobierno federal
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Con apoyos del gobierno, la pensión mensual promedio en México es de 13 mil 745 pesos

Calendario de pagos bienestar septiembre 2026

Para los beneficiarios que aún no reciben el depósito, todavía quedan varias fechas. El calendario para lo que resta de septiembre queda de la siguiente manera:

- R: lunes 21 y martes 22 de septiembre

- S: miércoles 23 de septiembre

- T, U, V: jueves 24 de septiembre

- W, X, Y, Z: viernes 25 de septiembre

Adultos Mayores, Mujeres y otros programas reciben el depósito

Durante esta dispersión se entregarán recursos de distintos Programas para el Bienestar. Entre ellos están la Pensión para las Personas Adultas Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar, además de otros apoyos que utilizan el mismo calendario de pagos.

Los montos correspondientes al bimestre septiembre-octubre son:

- Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6,400 pesos.

- Pensión Mujeres Bienestar: 3,100 pesos.

- Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente: 3,300 pesos.

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- Programa para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras: 1,650 pesos en la mayoría de los casos.

El dinero estará disponible desde el día del depósito

Una vez realizado el depósito, los recursos pueden utilizarse o retirarse desde ese mismo día. No es necesario acudir inmediatamente a sacar el dinero de la cuenta, por lo que cada persona puede disponer de los recursos de acuerdo con sus necesidades.

Los pagos se realizan directamente mediante el Banco del Bienestar, como parte del esquema de entrega directa de los Programas para el Bienestar. La dispersión no contempla intermediarios y el calendario permite identificar previamente cuándo corresponde el depósito según la inicial del primer apellido.

¿Cómo revisar mi saldo en la tarjeta del Banco del Bienestar?

A través de la app del Banco Bienestar que está disponible ya sea en iOS o Android de manera gratuita. Abre sesión con tu nombre y contraseña; una vez abierta tu cuenta, puedes revisar tu saldo. y los movimientos de tu tarjeta.

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Fondo-de-pensiones-para-el-bienestar Pensiones y asistencia social

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