Suspenden pagos de la Pensión Bienestar: ¿quiénes sí reciben depósito del 14 al 18 de septiembre?

Qué día se suspenden los pagos de la Pensión Bienestar en septiembre 2026

Los pagos se pausarán el 16 de septiembre, día feriado oficial en México por la conmemoración del inicio de la Independencia. Por esta fecha, la dispersión de la Pensión Bienestar no se realizará durante esa jornada y se retomará conforme al calendario establecido.

Calendario de pagos Bienestar del 14 al 18 de septiembre

Los pagos de este bimestre se realizan entre el lunes 14 y viernes 18 de septiembre. Los beneficiarios que reciben la dispersión esta semana son:

- M: lunes 14 y martes 15 de septiembre

- N, Ñ, O: jueves 17 de septiembre

- P, Q: viernes 18 de septiembre

El calendario contempla algunos grupos de letras que comparten fecha o abarcan dos jornadas.



Calendario de pagos bienestar septiembre 2026

Para los beneficiarios que aún no reciben el depósito, todavía quedan varias fechas. El calendario para lo que resta de septiembre queda de la siguiente manera:

- R: lunes 21 y martes 22 de septiembre

- S: miércoles 23 de septiembre

- T, U, V: jueves 24 de septiembre

- W, X, Y, Z: viernes 25 de septiembre

Adultos Mayores, Mujeres y otros programas reciben el depósito

Durante esta dispersión se entregarán recursos de distintos Programas para el Bienestar. Entre ellos están la Pensión para las Personas Adultas Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar, además de otros apoyos que utilizan el mismo calendario de pagos.

Los montos correspondientes al bimestre septiembre-octubre son:

- Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6,400 pesos.

- Pensión Mujeres Bienestar: 3,100 pesos.

- Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente: 3,300 pesos.