Marín Mollinedo aparta de su equipo a morenista señalado por presunto vínculo con mafia rumana

El exdirector de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), Rafael Marín Mollinedo, decidió apartar de su equipo a Alejandro Enrique Arcos Romero, militante de Morena que colaboraba como voluntario en su búsqueda por encabezar la coordinación de la Cuarta Transformación en Quintana Roo.
La decisión ocurrió después de que una investigación periodística señalara a Arcos Romero por presuntos vínculos con una red de origen rumano encabezada por Florian Tudor, además de documentar que sus cuentas bancarias fueron bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dentro de la llamada Operación Caribe.