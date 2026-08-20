Marín Mollinedo aparta de su equipo a morenista señalado por presunto vínculo con mafia rumana

Marín Mollinedo reconoció que Arcos Romero se había acercado a su equipo para apoyar las actividades de la campaña, aunque sostuvo que no tenía responsabilidad sobre las acusaciones en su contra. El exfuncionario también pidió que el caso sea investigado por las autoridades correspondientes.

El caso también generó atención dentro de Morena. Ariadna Montiel informó que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido será la encargada de determinar si procede la suspensión de los derechos partidistas de Arcos Romero.

De acuerdo con la investigación citada, Arcos Romero mantiene una relación de pareja con Araceli Hernández Perea, quien fue directora de compras de la ANAM durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Ambos habrían establecido sociedades en Estados Unidos y serían propietarios de una residencia valuada en más de 15 millones de pesos en San Antonio, Texas.