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México

Marín Mollinedo aparta de su equipo a morenista señalado por presunto vínculo con mafia rumana

Morena analiza si procede la suspensión de los derechos partidistas de Alejandro Enrique Arcos Romero, vinculado con la mafia rumana.
jue 20 agosto 2026 02:52 PM
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Registro Aspirantes Quintana Roo Morena
Rafael Marín Mollinedo (Morena) se registró para aspirar a la candidatura morenista en Quintana Roo. (Foto: Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro )

El exdirector de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), Rafael Marín Mollinedo, decidió apartar de su equipo a Alejandro Enrique Arcos Romero, militante de Morena que colaboraba como voluntario en su búsqueda por encabezar la coordinación de la Cuarta Transformación en Quintana Roo.

La decisión ocurrió después de que una investigación periodística señalara a Arcos Romero por presuntos vínculos con una red de origen rumano encabezada por Florian Tudor, además de documentar que sus cuentas bancarias fueron bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dentro de la llamada Operación Caribe.

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Marín Mollinedo reconoció que Arcos Romero se había acercado a su equipo para apoyar las actividades de la campaña, aunque sostuvo que no tenía responsabilidad sobre las acusaciones en su contra. El exfuncionario también pidió que el caso sea investigado por las autoridades correspondientes.

El caso también generó atención dentro de Morena. Ariadna Montiel informó que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido será la encargada de determinar si procede la suspensión de los derechos partidistas de Arcos Romero.

De acuerdo con la investigación citada, Arcos Romero mantiene una relación de pareja con Araceli Hernández Perea, quien fue directora de compras de la ANAM durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Ambos habrían establecido sociedades en Estados Unidos y serían propietarios de una residencia valuada en más de 15 millones de pesos en San Antonio, Texas.

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Hernández Perea ocupó la Dirección de Recursos Materiales durante las administraciones de Horacio Duarte y Rafael Marín Mollinedo en la ANAM, desde donde participó en procesos de contratación de servicios relacionados con equipos de inspección mediante rayos X utilizados en las aduanas mexicanas.

Entre los contratos adjudicados durante ese periodo se encuentran uno superior a mil millones de pesos para Seguritech Privada, firmado en mayo de 2022, y otro por 275 millones de pesos con Ingeniería Operativa, suscrito meses después. Ambos estuvieron relacionados con servicios para atender fallas de equipos de inspección de contenedores y equipaje.

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Cancún Morena Crimen organizado

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