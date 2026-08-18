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México

“No lo pueden dejar vivo”: senadora denuncia presunto plan para “acabar” con AMLO

La senadora Ana Lilia Rivera aseguró que personas quieren acabar con Andrés Manuel López Obrador porque mantiene su influencia en México y América Latina.
mar 18 agosto 2026 12:08 PM
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AMLO Penúltima Mañanera
Andrés Manuel López Obrador concluyó su mandato en 2024. (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro )

La senadora morenista Ana Lilia Rivera aseguró que existen sectores que buscan “acabar” con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, al sostener que su influencia política en México y América Latina representa un obstáculo para quienes se oponen a su movimiento.

Durante un acto público, la legisladora sostuvo que el triunfo electoral de López Obrador y el respaldo que conserva entre sus simpatizantes serían parte de las razones por las que sus opositores buscarían desacreditarlo.

“Que Andrés Manuel López Obrador les haya ganado las elecciones... no lo pueden dejar vivo, lo quieren acabado”, afirmó.

Rivera sostuvo además que la figura del expresidente trasciende las fronteras mexicanas y aseguró que su influencia política alcanza a otros países de la región.

“Porque mientras ese señor esté vivo, no solamente levanta a México, levanta a América Latina”, expresó.

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Vincula a los hijos de AMLO con una estrategia política

La senadora también relacionó esta supuesta ofensiva con los señalamientos que en las últimas semanas han alcanzado a los hijos del exmandatario.

“Por eso ahora van sobre los hijos, sin pruebas”, dijo Rivera, en una aparente referencia a las controversias que involucran al entorno familiar de López Obrador.

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México

FGR niega investigación contra 'Andy' López Beltrán por huachicol fiscal

Sus declaraciones se producen después de que Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente, informara que el gobierno de Estados Unidos canceló su visa. El hecho generó un nuevo intercambio político entre integrantes de Morena y sectores de la oposición sobre las razones detrás de la medida.

La legisladora no presentó durante sus declaraciones pruebas que acrediten la existencia de un plan para atentar contra la vida de López Obrador ni identificó públicamente a las personas o grupos a los que atribuye esa intención.

Rivera cerró su intervención con un llamado a los simpatizantes de la llamada Cuarta Transformación a mantenerse informados y alertas ante lo que considera una ofensiva contra el movimiento.

“Si el pueblo no se informa, estamos en un grave riesgo, compañeros”, advirtió.

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AMLO Reformas constitucionales de AMLO Morena

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