“No lo pueden dejar vivo”: senadora denuncia presunto plan para “acabar” con AMLO

La senadora morenista Ana Lilia Rivera aseguró que existen sectores que buscan “acabar” con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, al sostener que su influencia política en México y América Latina representa un obstáculo para quienes se oponen a su movimiento.

Durante un acto público, la legisladora sostuvo que el triunfo electoral de López Obrador y el respaldo que conserva entre sus simpatizantes serían parte de las razones por las que sus opositores buscarían desacreditarlo.

“Que Andrés Manuel López Obrador les haya ganado las elecciones... no lo pueden dejar vivo, lo quieren acabado”, afirmó.

Rivera sostuvo además que la figura del expresidente trasciende las fronteras mexicanas y aseguró que su influencia política alcanza a otros países de la región.

“Porque mientras ese señor esté vivo, no solamente levanta a México, levanta a América Latina”, expresó.