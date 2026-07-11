Suplantación de identidad: Diputados van por tipificar este delito con sanciones de hasta 12 años de cárcel

La iniciativa considera, incluso, el uso de inteligencia artificial para la suplantación de identidad y los diversos fines para los que se comete, como defraudación, daño a la reputación, al patrimonio o a la identidad digital de la víctima.

Actualmente, el Código Penal Federal sólo ataca este delito de manera indirecta, pues tipifica el uso indebido de datos personales y el fraude. También existe una regulación específica en la Ley de Instituciones de Crédito y reglas en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pero solo relacionadas con fraudes financieros y bancarios.

Ahora, el dictamen de reforma al Código Penal Federal consiste en incorporar un nuevo apartado: el Capítulo VI Bis, denominado “Suplantación de identidad” y consistente en cuatro nuevos artículos. El documento recibió el aval en comisiones de 24 diputados y la abstención de cuatro legisladores.

Se espera que en septiembre, cuando la Cámara de Diputados retome las sesiones ordinarias, el dictamen se vote en el Pleno.

¿Qué es el delito de usurpación de identidad?

En el primer artículo propuesto se define en qué consiste la suplantación de identidad, y quiénes la cometen: quien se atribuya una identidad o quien transfiera datos para que un tercero se ostente como si fuese otra persona.

“Comete el delito de suplantación de identidad quien, sin consentimiento de la persona titular y con la finalidad de obtener un beneficio indebido para sí o para un tercero, o de causar un perjuicio, se atribuya, utilice, apropie, transfiera, posea o disponga, por cualquier medio, datos personales, información de medios de autenticación, documentación, elementos biométricos o cualquier identificador de identidad digital de otra persona”, indica el dictamen.