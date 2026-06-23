CDMX instala más pantallas gigantes para el México-Chequia: dónde están ubicadas
La Secretaría del Medio Ambiente anunció también la instalación de 756 contenedores para separación de residuos en 252 puntos estratégicos, bajo la campaña “La mejor sede del Mundial deja limpia la ciudad”.
Con el objetivo de evitar aglomeraciones y riesgos de protección civil durante el partido entre la selección mexicana y la de Chequia, el Gobierno de la Ciudad de México anunció la instalación de 48 espacios públicos con pantallas gratuitas distribuidos en toda la capital, como parte de una estrategia para descentralizar la celebración mundialista.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó que la medida busca dispersar la tradicional concentración de aficionados que suele registrarse en puntos como el Ángel de la Independencia, privilegiando la convivencia familiar y una celebración segura.
“Descentralizamos la alegría para evitar aglomeraciones que generen riesgos de protección civil; ese es el gran objetivo”, señaló la mandataria capitalina al presentar el plan en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento.
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48 puntos para ver el partido en toda la ciudad
De acuerdo con el plan oficial, la ciudad contará con 48 espacios habilitados para la transmisión del encuentro, entre ellos:
18 puntos sobre Paseo de la Reforma
9 pantallas en inmediaciones del Zócalo capitalino
3 pantallas en la Alameda Central
3 escenarios principales en el Ángel de la Independencia, la Diana Cazadora y el Monumento a la Revolución
18 festivales futboleros distribuidos en las 16 alcaldías
En particular, el Monumento a la Revolución tendrá actividades enfocadas en familias e infancias, como parte de la estrategia de convivencia segura.
Operativo interinstitucional con más de 30 mil servidores públicos
El Gobierno capitalino desplegará un operativo interinstitucional de gran escala con más de 30,000 servidores públicos, enfocado en garantizar la movilidad, la seguridad y la atención a emergencias durante el evento.
El secretario de Gobierno, César Cravioto, informó que 899 servidores públicos participarán en tareas de regulación del comercio en vía pública, orientación a aficionados y supervisión de la suspensión de venta de alcohol en la zona centro.
Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil desplegará 250 elementos con apoyo de 15 ambulancias y 100 paramédicos de la Cruz Roja, además de supervisión de estructuras, aforos y monitoreo meteorológico.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegará un operativo de 7,500 elementos en el Fan Fest, 4,200 en Paseo de la Reforma y presencia en los 18 festivales futboleros, además del apoyo de la Fuerza de Tarea Conjunta en zonas clave.
En materia de movilidad, se reforzarán servicios del Metro, Metrobús, Tren Ligero, Trolebús, RTP y Ecobici, con extensión de servicio hasta la 1:00 de la mañana para facilitar el regreso de los asistentes.
Residuos, cultura y ambiente
Como parte del dispositivo, la Secretaría del Medio Ambiente anunció la instalación de 756 contenedores para separación de residuos en 252 puntos estratégicos, bajo la campaña “La mejor sede del Mundial deja limpia la ciudad”, que busca alcanzar una meta de aprovechamiento del 50% de los residuos hacia 2030.
Además, más de 2,500 artistas participarán en 37 escenarios con presentaciones culturales y musicales distribuidas en toda la capital, como parte de la oferta de entretenimiento durante la jornada futbolera.
Con este operativo, el gobierno capitalino busca que la celebración del México contra Chequia se convierta en una fiesta distribuida, segura y ordenada, evitando concentraciones masivas y reforzando la cultura cívica en la ciudad.