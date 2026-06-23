CDMX instala más pantallas gigantes para el México-Chequia: dónde están ubicadas

48 puntos para ver el partido en toda la ciudad

De acuerdo con el plan oficial, la ciudad contará con 48 espacios habilitados para la transmisión del encuentro, entre ellos:

18 puntos sobre Paseo de la Reforma

9 pantallas en inmediaciones del Zócalo capitalino

3 pantallas en la Alameda Central

3 escenarios principales en el Ángel de la Independencia, la Diana Cazadora y el Monumento a la Revolución

18 festivales futboleros distribuidos en las 16 alcaldías

En particular, el Monumento a la Revolución tendrá actividades enfocadas en familias e infancias, como parte de la estrategia de convivencia segura.

Habrá pantallas en el Monumento a la Revolución. (Foto: Hector Vivas/Getty Images)

Operativo interinstitucional con más de 30 mil servidores públicos

El Gobierno capitalino desplegará un operativo interinstitucional de gran escala con más de 30,000 servidores públicos, enfocado en garantizar la movilidad, la seguridad y la atención a emergencias durante el evento.

El secretario de Gobierno, César Cravioto, informó que 899 servidores públicos participarán en tareas de regulación del comercio en vía pública, orientación a aficionados y supervisión de la suspensión de venta de alcohol en la zona centro.

Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil desplegará 250 elementos con apoyo de 15 ambulancias y 100 paramédicos de la Cruz Roja, además de supervisión de estructuras, aforos y monitoreo meteorológico.

Las inmediaciones de Bellas Artes también será un punto de reunión durante el partido de mañana. (Foto: Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegará un operativo de 7,500 elementos en el Fan Fest, 4,200 en Paseo de la Reforma y presencia en los 18 festivales futboleros, además del apoyo de la Fuerza de Tarea Conjunta en zonas clave.

En materia de movilidad, se reforzarán servicios del Metro, Metrobús, Tren Ligero, Trolebús, RTP y Ecobici, con extensión de servicio hasta la 1:00 de la mañana para facilitar el regreso de los asistentes.

Residuos, cultura y ambiente

Como parte del dispositivo, la Secretaría del Medio Ambiente anunció la instalación de 756 contenedores para separación de residuos en 252 puntos estratégicos, bajo la campaña “La mejor sede del Mundial deja limpia la ciudad”, que busca alcanzar una meta de aprovechamiento del 50% de los residuos hacia 2030.

Además, más de 2,500 artistas participarán en 37 escenarios con presentaciones culturales y musicales distribuidas en toda la capital, como parte de la oferta de entretenimiento durante la jornada futbolera.

Con este operativo, el gobierno capitalino busca que la celebración del México contra Chequia se convierta en una fiesta distribuida, segura y ordenada, evitando concentraciones masivas y reforzando la cultura cívica en la ciudad.