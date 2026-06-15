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México

Ronald Johnson: EU ha transferido 313 criminales a México durante Gobierno de Trump

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, no informó si ''los transferidos'' forman parte de la lista de solicitudes de extradición hechas por el Gobierno de Sheinbaum.
lun 15 junio 2026 08:25 PM
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Sheinbaum y Markwayne Mullin
Foto de mayo de 2026. Claudia Sheinbaum Pardo se reunió con Markwayne Mullin, secretario del Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos. (Foto: Presidencia)

El embajador estadounidense Ronald Johnson informó que autoridades de su país han transferido a 313 personas requeridas por la justicia mexicana durante la administración de Donald Trump.

El funcionario señaló que las personas entregadas fueron detenidas en territorio estadounidense y posteriormente devueltas a México para enfrentar procesos judiciales, como parte de los mecanismos de coordinación entre ambos países en el combate a delitos transfronterizos.

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Según él, estas acciones forman parte de los esquemas de colaboración entre autoridades de seguridad de Estados Unidos y México.

El funcionario también destacó que la cooperación con el gobierno mexicano encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, al señalar que este tipo de operativos contribuyen a la captura y entrega de personas buscadas por la justicia.

Sheinbaum lamenta falta de reciprocidad

El Gobierno de Sheinbaum informó que entre el 1 de diciembre de 2018 y el 13 de mayo de 2026, solicitó al de Estados Unidos 269 extradiciones, entre ellas la del exgobernador de Tamaulipas Francisco Cabeza de Vaca, y la de implicados en el caso Ayotzinapa y en desfalcos al gobierno, sin embargo, ninguna había procedido.

Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores, informó que a México ya se le había negado 36 de las peticiones que hizo.

“233 permanecen pendientes de concluir en los requerimientos pendientes, 183 corresponden a solicitudes formales de extradición, es decir, se están tramitando ya incluso ante las autoridades judiciales, ante los jueces. Los 50 restantes corresponden a solicitudes de detención provisional con fines de extradición, muy importante, en 47 de las 50 solicitudes de detención provisional que hemos hecho el Gobierno de Estados Unidos nos ha solicitado presentar información adicional”, apuntó el funcionario en mayo.

En ese momento, la presidenta Claudia Sheinbaum lamentó que el gobierno de Estados Unidos no haya procedido a las solicitudes de extradición que ha presentado México desde 2018 y consideró que en la relación bilateral debería haber reciprocidad.

Su Gobierno ha mandado tres tandas de narcotraficantes famosos a Estados Unidos. Entre los extraditados están Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara, además de los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, “Z-40” y “Z-42”, exlíderes de Los Zetas.

Los envíos de los capos ocurrieron en medio de las presiones por parte del Gobierno de Donald Trump. Según él, el Gobierno de Sheinbaum tiene que hacer más en contra de los cárteles que envían drogas a su país.

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Donald Trump Claudia Sheinbaum Embajada de Estados Unidos

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