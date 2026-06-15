Ronald Johnson: EU ha transferido 313 criminales a México durante Gobierno de Trump

Según él, estas acciones forman parte de los esquemas de colaboración entre autoridades de seguridad de Estados Unidos y México.

U.S. Border Patrol agents in the Rio Grande Valley (@USBPChief & @USBPChiefRGV) captured and sent back a Mexican national wanted in Mexico for the prostitution of a minor and sexual assault. Under President Trump’s Administration, the United States has transferred 313 wanted… pic.twitter.com/QKNGpeFVuq — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) June 16, 2026

El funcionario también destacó que la cooperación con el gobierno mexicano encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, al señalar que este tipo de operativos contribuyen a la captura y entrega de personas buscadas por la justicia.

Sheinbaum lamenta falta de reciprocidad

El Gobierno de Sheinbaum informó que entre el 1 de diciembre de 2018 y el 13 de mayo de 2026, solicitó al de Estados Unidos 269 extradiciones, entre ellas la del exgobernador de Tamaulipas Francisco Cabeza de Vaca, y la de implicados en el caso Ayotzinapa y en desfalcos al gobierno, sin embargo, ninguna había procedido.

Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores, informó que a México ya se le había negado 36 de las peticiones que hizo.

“233 permanecen pendientes de concluir en los requerimientos pendientes, 183 corresponden a solicitudes formales de extradición, es decir, se están tramitando ya incluso ante las autoridades judiciales, ante los jueces. Los 50 restantes corresponden a solicitudes de detención provisional con fines de extradición, muy importante, en 47 de las 50 solicitudes de detención provisional que hemos hecho el Gobierno de Estados Unidos nos ha solicitado presentar información adicional”, apuntó el funcionario en mayo.

En ese momento, la presidenta Claudia Sheinbaum lamentó que el gobierno de Estados Unidos no haya procedido a las solicitudes de extradición que ha presentado México desde 2018 y consideró que en la relación bilateral debería haber reciprocidad.

Su Gobierno ha mandado tres tandas de narcotraficantes famosos a Estados Unidos. Entre los extraditados están Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara, además de los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, “Z-40” y “Z-42”, exlíderes de Los Zetas.

Los envíos de los capos ocurrieron en medio de las presiones por parte del Gobierno de Donald Trump. Según él, el Gobierno de Sheinbaum tiene que hacer más en contra de los cárteles que envían drogas a su país.