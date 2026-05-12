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México

La Secretaría de Salud emite aviso epidemiológico por el brote multinacional de hantavirus

La dependencia informó que aún no llegan casos de esta enfermedad a México, pero pidió a las unidades de salud estar alertas para identificar cualquier posible contagio.
mar 12 mayo 2026 04:16 PM
Aviso epidemiológico por hantavirus en México: Secretaría de Salud da recomendaciones
La transmisión de hantavirus comenzó entre los pasajeros y la tripulación de un crucero internacional que navegaba el océano Atlántico Sur. (Foto: Handout/AFP)

La Secretaría de Salud emitió este martes un aviso epidemiológico por el brote de hantavirus detectado en un crucero que navegaba el océano Atlántico.

Aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera bajo el riesgo de propagación de este virus, México decidió alertar de manera preventiva a todos las unidades médicas para que identifiquen cualquier posible caso oportunamente.

Hasta ahora no se han identificado contagios de hantavirus en el país.

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Sin embargo, las autoridades reconocen que la movilidad internacional, que aumentará en el marco del Mundial de Futbol 2026, constituye una factor de riesgo adicional que demanda reforzar la vigilancia epidemiológica.

"México mantiene una vigilancia epidemiológica permanente, de acuerdo a los protocolos internacionales", aseguró David Kershenobich, secretario de Salud.

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"Aunque el riesgo para el país es bajo, la detección oportuna continúa siendo fundamental debido a la elevada letalidad de la enfermedad", apuntó el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica (Conave).

El organismo detalló que, además, el hantavirus es de rápida progresión clínica, puede ser difícil su diagnóstico en fases tempranas y es necesario implementar medidas estrictas de aislamiento ante casos sospechosos.

Por eso recomendó fortalecer la detección oportuna de pacientes con síndrome respiratorio agudo grave o con antecedentes de exposición internacional al virus.

La Secretaría de Salud explicó que esta enfermedad es un virus que proviene de roedores y en los humanos causa "insuficiencia respiratoria aguda de rápida progresión y elevada letalidad".

El pasado 2 de mayo, la OMS fue notificada sobre un brote de síndrome respiratorio agudo grave entre pasajeros y tripulación de un crucero internacional que navegaba en el océano Atlántico Sur procedente de Ushuaia, Argentina. Después hizo escalas en la Antártida, Isla Georgia del Sur, Tristan da Cunha, Santa Elena e Isla Ascensión.

El 6 de mayo se comprobó mediante pruebas de laboratorio que se trataba de un brote de Hantavirus .

Hasta este lunes se reportan nueve casos asociados al brote, dos casos confirmados, dos casos sospechosos y tres defunciones.

A bordo del crucero viajaban 147 personas: 86 pasajeros y 61 tripulantes.

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Debido al brote, se mantienen investigaciones internacionales orientadas a determinar la fuente exacta de la exposición, la magnitud del riesgo, las posibles cadenas secundarias de transmisión, la exposición entre pasajeros internacionales y los contactos estrechos durante los traslados y vuelos internacionales.

Mientras tanto, las autoridades de salud mexicanas se alistan para atender los posibles casos con las medidas recomendadas, ya que actualmente no existe tratamiento antiviral específico aprobado para la infección por hantavirus.

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