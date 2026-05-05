'El Químico': ''Rocha Moya me amenazó, me recordó que venía de Badiraguato''

Luis Guillermo Benítez, exalcalde de Mazatlán, aseguró que Rubén Rocha Moya, quien solicitó licencia de su puesto de gobernador de Sinaloa, lo amenazó para que dejara su puesto después de que ambos compitieran por la candidatura a la Gubernatura.

“Me dijo: ‘Si no firmas tu renuncia, te va a pasar algo malo, acuérdate que yo soy de Badiraguato y la puedes pasar muy mal’”, contó Benítez, conocido como 'El Quimico', durante una entrevista con la periodista Azucena Uresti.

Guillermo Benítez trabajó en el Gobierno de Rocha Moya durante tres meses.

''Llegó, renunció y ahora vivimos peor que antes que pidiera licencia. Rocha Moya no representa la Cuarta Transformación. Fue un oportunista. Nunca pensamos el monstruo que era'', agregó.

De acuerdo con 'El Quimico', Rocha Moya lo amenazó porque era menos popular que él.

''Me señalaron con cosas que nunca existieron. Es un tipo ruin, sin escrúpulos, mentiroso. Siento lástima. Que Dios lo perdone, que Dios lo bendiga. El partido me propuso para la Gubernatrua en Sinaloa. El ganador fue tu servidor, sin embargo el senador Enrique Inzunza ofreció dinero para que se me acusara de violencia política de género'', abundó.