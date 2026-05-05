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México

'El Químico': ''Rocha Moya me amenazó, me recordó que venía de Badiraguato''

En 2025, Rocha Moya reconoció que Luis Guillermo 'El Químico' Benítez Torres, exalcalde de Mazatlán, era el elegido por la gente para contender por Morena por la Gubernatura.
mar 05 mayo 2026 05:06 PM
rocha moya
Estados Unidos presentó formalmente una solicitud de detención provisional con fines de extradición con Rubén Rocha Moya, exgobernador de Sinaloa. (Foto: Graciela López Herrera/ Cuartoscuro)

Luis Guillermo Benítez, exalcalde de Mazatlán, aseguró que Rubén Rocha Moya, quien solicitó licencia de su puesto de gobernador de Sinaloa, lo amenazó para que dejara su puesto después de que ambos compitieran por la candidatura a la Gubernatura.

“Me dijo: ‘Si no firmas tu renuncia, te va a pasar algo malo, acuérdate que yo soy de Badiraguato y la puedes pasar muy mal’”, contó Benítez, conocido como 'El Quimico', durante una entrevista con la periodista Azucena Uresti.

Guillermo Benítez trabajó en el Gobierno de Rocha Moya durante tres meses.

''Llegó, renunció y ahora vivimos peor que antes que pidiera licencia. Rocha Moya no representa la Cuarta Transformación. Fue un oportunista. Nunca pensamos el monstruo que era'', agregó.

De acuerdo con 'El Quimico', Rocha Moya lo amenazó porque era menos popular que él.

''Me señalaron con cosas que nunca existieron. Es un tipo ruin, sin escrúpulos, mentiroso. Siento lástima. Que Dios lo perdone, que Dios lo bendiga. El partido me propuso para la Gubernatrua en Sinaloa. El ganador fue tu servidor, sin embargo el senador Enrique Inzunza ofreció dinero para que se me acusara de violencia política de género'', abundó.

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En 2025, Rubén Rocha Moya aseguró que ganó la candidatura de Morena a la gubernatura en el 2021 gracias a un dedazo de Andrés Manuel López Obrador, y no a las encuestas internas que se supone lleva a cabo el partido.

Durante un evento en la Feria Internacional del Libro (FIL) Culiacán 2025, Rocha Moya explicó que perdió en los sondeos de Morena, pero que la amistad con López Obrador lo puso donde lo puso.

Luis Guillermo 'El Químico' Benítez Torres, exalcalde de Mazatlán, era el elegido por la gente para contender por Morena, según su testimonio.

"Pues resulta que me vuelve a decir él mismo (Ricardo Monreal) -y se los voy a decir- '¿Sabes qué? No eres tú; van a anunciar al mismo que traían antes, pero te voy a dar una primicia () van a suspender el anuncio, porque a mí me lo ha dicho el presidente, que él tampoco sabe por qué no eres tú el seleccionado'", relató Rocha Moya.

"¿Y por qué se los digo? Porque en realidad había una amistad con el presidente. Cuando yo fui candidato a gobernador en el 98 por el PRD, él era el presidente nacional del PRD. Y vino aquí a Sinaloa y me acompañó mucho, ahí anduvo conmigo en los pueblos e hicimos amistad", agregó.

Después de revelar el dedazo, Rocha Moya dijo que en uno de los 10 rubros estudiados por Morena, él sí salía favorecido, por lo que se quedó con la candidatura.

"Me lo dijo el presidente a mí: 'cuando lo vi (el resultado de la encuesta) yo me fui directo a dónde decía intención de voto y ya vi que tú tenías por encima, del más cercano, el doble, entonces dije yo 'y ¿quién dice que no es Rocha el que no debe de ser candidato?", añadió Rocha Moya.

En diciembre de 2020, Rocha Moya fue anunciado como el candidato de Morena a la gubernatura de Sinaloa. Ganó meses después con más del 56% de los votos.

Rocha Moya pidió licencia a su cargo de gobernador la semana pasada, después de que autoridades de Estados Unidos lo acusaran de trabajar con el Cártel de Sinaloa.

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Sinaloa Culiacán Narcotráfico

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